Российские кинематографисты раздали «Ники»

В Москве в театре имени Моссковета прошла тридцатая, юбилейная церемония вручения национальной кинопремии «Ника». как отмечается, на этот раз на церемонию пришли практически все номинанты этого года.

В номинации «Лучший фильм» были выдвинуты шесть картин: РАЙ Андрея Кончаловского, УЧЕНИК Кирилла Серебренникова, ДАМА ПИК Павла Лунгина, ДУЭЛЯНТ Алексея Мизгирева, КОЛЛЕКТОР Алексея Красовского и МОНАХ И БЕС Николая Досталя. Победителем стала лента Кончаловского.

Андрей Кончаловский также получил «Нику» как лучший режиссер. Лучшей актрисой года стала Юлия Высоцкая. Лучшим исполнителем главной мужской роли назван Тимофей Трибунцев за фильм МОНАХ И БЕС.

Режиссер и сценарист КОЛЛЕКТОРА Алексей Красовский получил «Нику» в номинации «Открытие года». Елена Коренева отмечена за «Лучшую женскую роль второго плана» за работу в фильме ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ. Вторая «Ника» в этой номинации ушла Юлии Ауг за УЧЕНИКА. Лучшим актером второго плана назван Борис Каморзин за роль в МОНАХЕ И БЕСЕ.

«Никой» отмечен Юрий Арабов за сценарий фильма МОНАХ И БЕС. За работу над этим фильмом как лучший режиссер также награжден Максим Беловолов. Лучшим оператором назван Максим Осадчий за работу над фильмом ДУЭЛЯНТ. Эта картина также отмечена наградами за работы художника и художников по костюмам. Приз за лучшую музыку ушел Эдуарду Артетьеву за его работу над фильмом ГЕРОЙ.

В номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» победила картина ЧУЖОЙ ДОМ, совместного производства России и Грузии. В номинации «Лучший неигровой фильм» очередную «Нику» получил режиссер Виталий Манский за проект В ЛУЧАХ СОЛНЦА. Лучшим анимационным фильмом стала «Кукушка» Дины Великовской.

Помимо основных номинантов по традиции «Ника» раздала спецпризы. Так режиссер Александр Сокуров был награжден призом «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова. Кинокритик Андрей Плахов получил приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование». Режиссер Александр Митта удостоен специального приза Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа. Специальной наградой «За творческие достижения в области телевизионной кинематографии» отмечены сериал «Салам, Масква» и его режиссер Павел Бардин.

28.03.2017 Автор: Артур Чачелов