В Онфлере открывается традиционный фестиваль российского кино

Во Франции стартует крупнейший смотр российского кино – кинофестиваль в городе Онфлер. Он проводится уже в 26-й раз и традиционно собирает самые свежие и яркие образцы современного отечественного кинематографа. По словам официального представителя фестиваля Елены Дюффорт, фильмом открытия станет комедия ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА, а главной темой – «Женщина в кинематографе». Работе женщин в киноиндустрии будет также посвящен круглый стол с участием российских и французских деятелей кино, сообщает ТАСС.

Фестиваль в Онфлере имеет полноценную конкурсную программу. В этом году в нее вошли семь кинолент: У АНГЕЛА АНГИНА Оксаны Карас, ВОЙНА АННЫ Алексея Федорченко, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, ПОДБРОСЫ Ивана Твердовского, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, КРОВЬ Артема Темникова и СПИТАК Александра Котта. Выбирать лучших будет международное жюри под председательством французско-канадской актрисы Габриель Лазюр. Помимо Гран-при фестиваля жюри вручит призы за лучший сценарий, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Помимо конкурса фестиваль предложит французским зрителям внеконкурсную программу, включающую как художественные, так и документальные фильмы, а также программу для детей. Здесь будут показаны ленты Веры Глаголевой, Кирилла Серебренникова, Авдотьи Смирновой, Сергея Мокрицкого, Николая Хомерики и других режиссеров. В рамках дней российского кино будут показаны и новинки отечественной анимации. По традиции Онфлер примет в эти дни большую делегацию деятелей культуры, среди которых режиссеры Карен Шахназаров, Алексей Федорченко, Артем Темников, Владимир Битоков, писатель Сергей Лукьяненко, актеры Алексей Гуськов, Полина Пушкарук и другие.

Киносмотр организован французской Ассоциацией друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры РФ и посольства РФ во Франции. Он продлится до 25 ноября.

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20.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС