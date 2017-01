Стали известны номинанты на «Оскар–2017»

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2016 года. Мероприятие прошло в театре Самуэля Голдвина в Беверли-Хиллз. В лидерах по числу номинаций оказался фильм ЛА-ЛА ЛЕНД, представленный 14 раз. Это рекордный показатель со времен фильмов ВСЕ О ЕВЕ и ТИТАНИК. По 8 номинаций у фильмов ЛУННЫЙ СВЕТ и ПРИБЫТИЕ, по 6 – у фильмов ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ и ЛЕВ. По 4 номинации у проектов ОГРАДЫ и ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Фильм РАЙ Андрея Кончаловского в список номинантов, к сожалению, не попал.

Среди российских дистрибьюторов наибольшее число раз представлены фильмы от WDSSPR – 8 проектов. 5 проектов от «Централ партнершип» (из них 2 от Paramount), по 3 проекта от Universal, «Каро Премьер», «Русского репортажа» и «Синема Престиж». По 2 проекта представлены в пакетах Fox, «Парадиза» и «Капеллы». По одному – у «ПРОвзгляда» и «ЦДК».

Церемония вручения премии пройдет 26 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно это будет ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент пока неизвестно будет ли какой-либо из российских телеканалов вести прямую трансляцию церемонии. Краткая версия в записи по традиции появится в эфире Первого канала.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

ЛА-ЛА ЛЕНД (CP)

ПРИБЫТИЕ (WDSSPR)

ОГРАДЫ (без прокатчика в России)

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (WDSSPR)

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (PRD)

СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ (FOX)

ЛЕВ (CPF)

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (без прокатчика в России)

ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD)

Лучший режиссер:

Дэни Вильнев (ПРИБЫТИЕ)

Мэл Гибсон (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Дэмиен Шазелл (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Кеннет Лонерган (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Барри Дженкинс (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Лучшая мужская роль:

Кейси Аффлек (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Эндрю Гарфилд ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Райан Гослинг (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Вигго Мортенсен (КАПИТАН ФАНТАСТИК)

Дензел Вашингтон (ОГРАДЫ)

Лучшая женская роль:

Изабель Юппер (ОНА)

Рут Негга (ЛАВИНГ)

Эмма Стоун (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Натали Портман (ДЖЕКИ)

Мэрил Стрип (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучшая мужская роль второго плана:

Маэршала Али (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Джефф Бриджес (ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)

Лукас Эджес (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Дев Патель (ЛЕВ)

Майл Шеннон (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис (ОГРАДЫ)

Наоми Харрис (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Николь Кидман (ЛЕВ)

Октавия Спенсер (СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ)

Мишель Уильямс (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Лучший документальный фильм:

МОРЕ В ОГНЕ (RUR)

I'M NOT YOUR NEGRO (нет прокатчика в России)

АНИМИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ (CDK)

O.J.: СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ (нет прокатчика в России)

ТРИНАДЦАТЫЙ (нет прокатчика в России)

Лучшие визуальные эффекты:

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ

ДОКТОР СТРЭНДЖ

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ

ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Лучший анимационный фильм:

КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ (UPI)

МОАНА (WDSSPR)

КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (CPRG)

ЖИЗНЬ КАБАЧКА (нет прокатчика в России)

ЗВЕРОПОЛИС (WDSSPR)

Лучший фильм на иностранном языке:

КОММИВОЯЖЕР (Иран / Франция, PRVZ)

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция, RUR)

ТОНИ ЭРДМАН (Германия / Австрия, RUR)

ТАННА (Австралия, нет прокатчика в России)

СВОЯ ЗЕМЛЯ (Дания / Германия, нет прокатчика в России)

Лучший монтаж:

ПРИБЫТИЕ

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая операторская работа:

ПРИБЫТИЕ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛЕВ

ЛУННЫЙ СВЕТ

МОЛЧАНИЕ

Лучшая работа художника-постановщика:

ПРИБЫТИЕ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!

ЛА-ЛА ЛЕНД

ПАССАЖИРЫ

Лучшие костюмы:

СОЮЗНИКИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС

ДЖЕКИ

ЛА-ЛА ЛЕНД

Лучший грим и прически:

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция)

СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ

ОТРЯД САМОУБИЙЦ

Лучший оригинальный сценарий:

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛОБСТЕР

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ

ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА

Лучший адаптированный сценарий:

ПРИБЫТИЕ

ОГРАДЫ

СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

ЛЕВ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая оригинальная музыка к фильму:

ДЖЕКИ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛЕВ

ПАССАЖИРЫ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая песня:

«Audition» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД

«City of Stars» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД

«The Empty Chair» из фильма ДЖИМ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА ФОУЛИ

«How Far I'll Go» из мультфильма МОАНА

«Can’t Stop the Feeling!» из мультфильма ТРОЛЛИ

24.01.2017 Автор: Артур Чачелов