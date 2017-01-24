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Стали известны номинанты на «Оскар–2017»

В лидерах по числу номинаций фильм «Ла-Ла Ленд»

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2016 года. Мероприятие прошло в театре Самуэля Голдвина в Беверли-Хиллз. В лидерах по числу номинаций оказался фильм ЛА-ЛА ЛЕНД, представленный 14 раз. Это рекордный показатель со времен фильмов ВСЕ О ЕВЕ и ТИТАНИК. По 8 номинаций у фильмов ЛУННЫЙ СВЕТ и ПРИБЫТИЕ, по 6 – у фильмов ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ и ЛЕВ. По 4 номинации у проектов ОГРАДЫ и ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Фильм РАЙ Андрея Кончаловского в список номинантов, к сожалению, не попал.

Среди российских дистрибьюторов наибольшее число раз представлены фильмы от WDSSPR8 проектов. 5 проектов от «Централ партнершип» (из них 2 от Paramount), по 3 проекта от Universal, «Каро Премьер», «Русского репортажа» и «Синема Престиж». По 2 проекта представлены в пакетах Fox, «Парадиза» и «Капеллы». По одному – у «ПРОвзгляда» и «ЦДК»

Церемония вручения премии пройдет 26 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно это будет ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент пока неизвестно будет ли какой-либо из российских телеканалов вести прямую трансляцию церемонии. Краткая версия в записи по традиции появится в эфире Первого канала.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом: 

Лучший фильм:
ЛА-ЛА ЛЕНД (CP)
ПРИБЫТИЕ (WDSSPR)
ОГРАДЫ (без прокатчика в России)
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (WDSSPR)
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (PRD)
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ (FOX)
ЛЕВ (CPF)
МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (без прокатчика в России)
ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD)

Лучший режиссер:
Дэни Вильнев (ПРИБЫТИЕ)
Мэл Гибсон (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)
Дэмиен Шазелл (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Кеннет Лонерган (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Барри Дженкинс (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Лучшая мужская роль:
Кейси Аффлек (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Эндрю Гарфилд ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)
Райан Гослинг (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Вигго Мортенсен (КАПИТАН ФАНТАСТИК)
Дензел Вашингтон (ОГРАДЫ)

Лучшая женская роль:
Изабель Юппер (ОНА)
Рут Негга (ЛАВИНГ)
Эмма Стоун (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Натали Портман (ДЖЕКИ)
Мэрил Стрип (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучшая мужская роль второго плана:
Маэршала Али (ЛУННЫЙ СВЕТ)
Джефф Бриджес (ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)
Лукас Эджес (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Дев Патель (ЛЕВ)
Майл Шеннон (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)

Лучшая женская роль второго плана:
Виола Дэвис (ОГРАДЫ)
Наоми Харрис (ЛУННЫЙ СВЕТ)
Николь Кидман (ЛЕВ)
Октавия Спенсер (СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ)
Мишель Уильямс (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Лучший документальный фильм:
МОРЕ В ОГНЕ (RUR)
I'M NOT YOUR NEGRO (нет прокатчика в России)
АНИМИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ (CDK)
O.J.: СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ (нет прокатчика в России)
ТРИНАДЦАТЫЙ (нет прокатчика в России)

Лучшие визуальные эффекты:
ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ
ДОКТОР СТРЭНДЖ
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Лучший анимационный фильм:
КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ (UPI)
МОАНА (WDSSPR)
КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (CPRG)
ЖИЗНЬ КАБАЧКА (нет прокатчика в России)
ЗВЕРОПОЛИС (WDSSPR)

Лучший фильм на иностранном языке:
КОММИВОЯЖЕР (Иран / Франция, PRVZ)
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция, RUR)
ТОНИ ЭРДМАН (Германия / Австрия, RUR)
ТАННА (Австралия, нет прокатчика в России) 
СВОЯ ЗЕМЛЯ (Дания / Германия, нет прокатчика в России)

Лучший монтаж:
ПРИБЫТИЕ
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая операторская работа:
ПРИБЫТИЕ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛЕВ 
ЛУННЫЙ СВЕТ 
МОЛЧАНИЕ

Лучшая работа художника-постановщика:
ПРИБЫТИЕ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!
ЛА-ЛА ЛЕНД
ПАССАЖИРЫ

Лучшие костюмы:
СОЮЗНИКИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС
ДЖЕКИ
ЛА-ЛА ЛЕНД

Лучший грим и прически:
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция)
СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
ОТРЯД САМОУБИЙЦ

Лучший оригинальный сценарий:
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛОБСТЕР
МАНЧЕСТЕР У МОРЯ
ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА

Лучший адаптированный сценарий:
ПРИБЫТИЕ
ОГРАДЫ
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ
ЛЕВ
ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая оригинальная музыка к фильму:
ДЖЕКИ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛЕВ 
ПАССАЖИРЫ
ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая песня:
«Audition» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД
«City of Stars» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД
«The Empty Chair» из фильма ДЖИМ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА ФОУЛИ
«How Far I'll Go» из мультфильма МОАНА
«Can’t Stop the Feeling!» из мультфильма ТРОЛЛИ

24.01.2017 Автор: Артур Чачелов

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