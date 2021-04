Объявлены победители премии «Оскар»

Накануне состоялась церемония награждения премии Американской киноакадемии «Оскар» по итогам 2020 года. Лидером по числу 10 номинаций был проект Netflix − черно-белый байопик МАНК от режиссера Дэвида Финчера, повествующий о золотой эпохе Голливуда. Однако в результате ему досталось только две статуэтки.

В шести номинациях были представлены проекты ОТЕЦ, ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ, МИНАРИ, ЗВУК МЕТАЛЛА, СУД НАД ЧИКАНГСКОЙ СЕМЕРКОЙ и ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ. Последняя получила три «Оскара», в том числе за лучший фильм года.

Список претендентов и победителей в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

ОТЕЦ

МАНК

ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ

МИНАРИ

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

ЗВУК МЕТАЛЛА

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

Лучший режиссер:

Томас Винтенберг (ЕЩЕ ПО ОДНОЙ)

Дэвид Финчер (МАНК)

Ли Айзек Чун (МИНАРИ)

Хлои Чжао (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)

Эмеральд Феннел (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Лучшая мужская роль:

Риз Ахмед (ЗВУК МЕТАЛЛА)

Энтони Хопкинс (ОТЕЦ)

Гэри Олдмен (МАНК)

Стивен Ян (МИНАРИ)

Чедвик Боузман (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)

Лучшая женская роль:

Виола Дэвис (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)

Андра Дэй (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛИДЭЙ)

Ванесса Кирби (ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ)

Френсис МакДорманд (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)

Кери Маллиган (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Лучшая мужская роль второго плана:

Лакит Стэнфилд (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)

Саша Барон Коэн (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)

Даниэл Калуя (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)

Лесли Одом-мл. (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)

Пол Раджи (ЗВУК МЕТАЛЛА)

Лучшая женская роль второго плана:

Мария Бакалова (БОРАТ 2)

Гленн Клоуз (ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ)

Аманда Сайфрид (МАНК)

Оливия Колман (ОТЕЦ)

Юн Ё-джон (МИНАРИ)

Лучшая операторская работа:

ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ (Шон Боббитт)

МАНК (Эрик Мессершмидт)

НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Дариуш Вольски)

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ (Фидон Папамайкл)

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (Джошуа Джеймс Ричардс)

Лучшая работа художника-постановщика:

ОТЕЦ

МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА

МАНК

НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

ДОВОД

Лучшие костюмы:

ЭММА

МАНК

МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА

МУЛАН

ПИНОККИО

Лучший грим и прически:

ЭММА

ПИНОККИО

МАНК

МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА

ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ

Лучший документальный фильм:

ЛАРЕРЬ КАЛЕК

КОЛЛЕКТИВ

АГЕНТ-КРОТ

МОЙ УЧИТЕЛЬ-ОСЬМИНОГ

ВРЕМЯ

Лучший анимационный фильм:

ВПЕРЕД (Pixar)

ДУША (Pixar)

ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ (Apple)

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ (Netflix)

БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (Aardman)

Лучший фильм на иностранном языке:

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Дания)

КОЛЛЕКТИВ (Румыния)

ЛУЧШИЕ ДНИ (Китай, Гонконг)

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ (Тунис, Франция)

КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния)

Лучший оригинальный сценарий:

ЗВУК МЕТАЛЛА

МИНАРИ

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ

Лучший адаптированный сценарий:

БОРАТ 2

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ

ОТЕЦ

БЕЛЫЙ ТИГР

Лучший монтаж:

ОТЕЦ

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

ЗВУК МЕТАЛЛА

Лучший звук:

ГРЕЙХАУНД

МАНК

НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

ДУША

ЗВУК МЕТАЛЛА

Лучшие визуальные эффекты:

ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ

ПОЛНОЧНОЕ НЕБО

АЙВАН, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ

МУЛАН

ДОВОД

Лучшая оригинальная музыка:

ПЯТЕРО ОДНОЙ КРОВИ (Теренс Блэнчард)

МАНК (Трент Резнор, Аттикус Росс)

МИНАРИ (Эмиль Моссери)

НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Джеймс Ньютон Ховард)

ДУША (Трент Резнор, Аттикус Росс)

Лучшая песня:

Fight for You (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)

Hear My Voice (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)

Húsavíkt (ЕВРОВИДЕНИЕ: НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ «ОГНЕННОЙ САГИ»)

Seen (ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ)

Speak Now (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ).

26.04.2021 Автор: Артур Чачелов