Организаторы «Оскара» исключили виртуальный формат церемонии

Представители Американской киноакадемии заявили, что намерены провести будущую церемонию вручения премии «Оскар» исключительно в очном формате. Удаленные средства связи и Zoom использоваться не будут. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письма, адресованные продюсерами церемонии ее участникам.
В письме говорится, что организаторы намерены провести «безопасный и приятный вечер» как для звезд, так и «для миллионов любителей кино по всему миру». Они подчеркнули, что «виртуальный аспект» умалит эти усилия.
Постановщиком церемонии вручения, которая намечена на 25 апреля, стал Стивен Содерберг. Вести трансляцию будет телекомпания ABC. Кто покажет «Оскар» в России пока не объявлялось. Год назад церемонию в прямом эфире транслировал онлайн-кинотеатр Okko, а до него − портал «КиноПоиск HD». Телевизионной трансляции премии в России не было.
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19.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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