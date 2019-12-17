Российские проекты попали в шорт-листы «Оскара»

Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала состав шорт-листов в основных номинациях премии «Оскар». В двух из них фигурируют российские проекты. В шорт-лист номинации «Лучший международный художественный фильм» (бывш. «Лучший фильм на иностранном языке») попал фильм Кантемира Балагова ДЫЛДА, а в шорт-листе номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» − лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».
В шорт-лист по международным проектам также попали ленты БОЛЬ И СЛАВА от Испании, АТЛАНТИКА от Сенегала, ПАРАЗИТЫ от Южной Кореи, ОТВЕРЖЕННЫЕ от Франции, РАСКРАШЕННАЯ ПТИЦА от Чехии, ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ от Эстонии, СТРАНА МЕДА от Северной Македонии, ТЕЛО ХРИСТОВО от Польши и ОСТАВШИЕСЯ от Венгрии. Все они были отобраны из списка, включавшего 91 фильм.
В шорт-лист номинации «Лучший документальный фильм» также попал зарубежный проект российского режиссера Виктора Косаковского АКВАРЕЛЬ.
Финальный список номинантов будет объявлен 13 января 2020 года. 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.
17.12.2019 Автор: Артур Чачелов
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