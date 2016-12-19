Объявлен шорт-лист «Оскара» за спецэффекты

Американская киноакадемия определилась с шорт-листом фильмов, претендующих на получение «Оскара» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». В список вошло десять проектов, среди которых как ожидаемые, так и «темные лошадки». Академия отметила девять художественных фильмов и один анимационный.

В десятке претендентов оказались следующие картины: ПРИБЫТИЕ (FilmNation/ Paramount/ Sony), БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН (Amblin/ Disney), ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (Marvel/ Disney), ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ (Lionsgate), ДОКТОР СТРЭНДЖ (Marvel/ Disney), ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ (Warner Bros.), КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (Disney), КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ (Laika/ Universal), ПАССАЖИРЫ (Sony) и ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ (Lucasfilm/ Disney).

Пятерка номинантов определится после 7 января, когда члены комиссии специалистов по спецэффектам посмотрят 10-минутные презентации от каждого из отобранных сейчас соискателей. По итогам просмотра проведут голосование, в результате которого определят окончательный список участников номинации. Он будет объявлен в конце января.

19.12.2016 Автор: Артур Чачелов