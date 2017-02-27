Объявлены победители премии «Оскар – 2017»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла 89-я церемония вручения премии Американская киноакадемии – «Оскар». Напомним, что лидером по числу номинаций был фильм ЛА-ЛА ЛЕНД, представленный 14 раз. По 8 номинаций было у фильмов ЛУННЫЙ СВЕТ и ПРИБЫТИЕ, по 6 – у фильмов ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ и ЛЕВ. По 4 номинации у проектов ОГРАДЫ и ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. К сожалению, по итогам церемонии ни ЛЕВ, ни ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ не получили ни одной награды.
Наибольшее число раз отмечен ЛА-ЛА ЛЕНД. Мюзикл получил 6 «Оскаров», победив в том числе в престижных номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая исполнительница главной роли». Лучшим фильмом года по версии «Оскара» назван ЛУННЫЙ СВЕТ. У него, помимо главной награды, еще два приза – за мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий. По два «Оскара» у фильмов МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (за оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль) и ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (технические номинации). Лучшим фильмом на иностранном языке стал ирано-французский КОММИВОЯЖЕР. Лучшим мульфильмом – ЗВЕРОПОЛИС.
Во время объявления победителя «Оскара» в номинации «Лучший фильм» произошло забавное недоразумение: легенда Голливуда Уоррен Битти неправильно прочитал написанное в конверте название и победителем объявили ЛА-ЛА ЛЕНД. Спустя несколько минут оказалось, что «Оскар» в этой номинации все-таки получил фильм ЛУННЫЙ СВЕТ.
Краткая версия церемонии появится в эфире Первого канала 27 февраля в 0:15 по московскому времени.
Список победителей в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
ЛА-ЛА ЛЕНД (CP)
ПРИБЫТИЕ (WDSSPR)
ОГРАДЫ (без прокатчика в России)
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (WDSSPR)
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (PRD)
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ (FOX)
ЛЕВ (CPF)
МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (UPI)
ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD)
Лучший режиссер:
Дэни Вильнев (ПРИБЫТИЕ)
Мэл Гибсон (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)
Дэмиен Шазелл (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Кеннет Лонерган (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Барри Дженкинс (ЛУННЫЙ СВЕТ)
Лучшая мужская роль:
Кейси Аффлек (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Эндрю Гарфилд ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)
Райан Гослинг (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Вигго Мортенсен (КАПИТАН ФАНТАСТИК)
Дензел Вашингтон (ОГРАДЫ)
Лучшая женская роль:
Изабель Юппер (ОНА)
Рут Негга (ЛАВИНГ)
Эмма Стоун (ЛА-ЛА ЛЕНД)
Натали Портман (ДЖЕКИ)
Мэрил Стрип (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)
Лучшая мужская роль второго плана:
Маэршала Али (ЛУННЫЙ СВЕТ)
Джефф Бриджес (ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)
Лукас Эджес (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Дев Патель (ЛЕВ)
Майл Шеннон (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)
Лучшая женская роль второго плана:
Виола Дэвис (ОГРАДЫ)
Наоми Харрис (ЛУННЫЙ СВЕТ)
Николь Кидман (ЛЕВ)
Октавия Спенсер (СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ)
Мишель Уильямс (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)
Лучший документальный фильм:
МОРЕ В ОГНЕ (RUR)
I'M NOT YOUR NEGRO (нет прокатчика в России)
АНИМИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ (CDK)
O.J.: СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ (нет прокатчика в России)
ТРИНАДЦАТЫЙ (нет прокатчика в России)
Лучшие визуальные эффекты:
ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ
ДОКТОР СТРЭНДЖ
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
Лучший анимационный фильм:
КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ (UPI)
МОАНА (WDSSPR)
КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (CPRG)
ЖИЗНЬ КАБАЧКА (RWV)
ЗВЕРОПОЛИС (WDSSPR)
Лучший фильм на иностранном языке:
КОММИВОЯЖЕР (Иран / Франция, PVZGL)
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция, RUR)
ТОНИ ЭРДМАН (Германия / Австрия, RUR)
ТАННА (Австралия, нет прокатчика в России)
СВОЯ ЗЕМЛЯ (Дания / Германия, нет прокатчика в России)
Лучший монтаж:
ПРИБЫТИЕ
ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛУННЫЙ СВЕТ
Лучшая операторская работа:
ПРИБЫТИЕ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛЕВ
ЛУННЫЙ СВЕТ
МОЛЧАНИЕ
Лучшая работа художника-постановщика:
ПРИБЫТИЕ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!
ЛА-ЛА ЛЕНД
ПАССАЖИРЫ
Лучшие костюмы:
СОЮЗНИКИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС
ДЖЕКИ
ЛА-ЛА ЛЕНД
Лучший грим и прически:
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция)
СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ОТРЯД САМОУБИЙЦ
Лучший оригинальный сценарий:
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛОБСТЕР
МАНЧЕСТЕР У МОРЯ
ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА
Лучший адаптированный сценарий:
ПРИБЫТИЕ
ОГРАДЫ
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ
ЛЕВ
ЛУННЫЙ СВЕТ
Лучшая оригинальная музыка к фильму:
ДЖЕКИ
ЛА-ЛА ЛЕНД
ЛЕВ
ПАССАЖИРЫ
ЛУННЫЙ СВЕТ
Лучшая песня:
«Audition» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД
«City of Stars» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД
«The Empty Chair» из фильма ДЖИМ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА ФОУЛИ
«How Far I'll Go» из мультфильма МОАНА
«Can’t Stop the Feeling!» из мультфильма ТРОЛЛИ
27.02.2017 Автор: Артур Чачелов
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