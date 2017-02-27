Объявлены победители премии «Оскар – 2017»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла 89-я церемония вручения премии Американская киноакадемии – «Оскар». Напомним, что лидером по числу номинаций был фильм ЛА-ЛА ЛЕНД, представленный 14 раз. По 8 номинаций было у фильмов ЛУННЫЙ СВЕТ и ПРИБЫТИЕ, по 6 – у фильмов ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ и ЛЕВ. По 4 номинации у проектов ОГРАДЫ и ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. К сожалению, по итогам церемонии ни ЛЕВ, ни ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ не получили ни одной награды.

Наибольшее число раз отмечен ЛА-ЛА ЛЕНД. Мюзикл получил 6 «Оскаров», победив в том числе в престижных номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая исполнительница главной роли». Лучшим фильмом года по версии «Оскара» назван ЛУННЫЙ СВЕТ. У него, помимо главной награды, еще два приза – за мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий. По два «Оскара» у фильмов МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (за оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль) и ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (технические номинации). Лучшим фильмом на иностранном языке стал ирано-французский КОММИВОЯЖЕР. Лучшим мульфильмом – ЗВЕРОПОЛИС.

Во время объявления победителя «Оскара» в номинации «Лучший фильм» произошло забавное недоразумение: легенда Голливуда Уоррен Битти неправильно прочитал написанное в конверте название и победителем объявили ЛА-ЛА ЛЕНД. Спустя несколько минут оказалось, что «Оскар» в этой номинации все-таки получил фильм ЛУННЫЙ СВЕТ.

Краткая версия церемонии появится в эфире Первого канала 27 февраля в 0:15 по московскому времени.

Список победителей в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

ЛА-ЛА ЛЕНД (CP)

ПРИБЫТИЕ (WDSSPR)

ОГРАДЫ (без прокатчика в России)

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (WDSSPR)

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (PRD)

СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ (FOX)

ЛЕВ (CPF)

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (UPI)

ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD)

Лучший режиссер:

Дэни Вильнев (ПРИБЫТИЕ)

Мэл Гибсон (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Дэмиен Шазелл (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Кеннет Лонерган (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Барри Дженкинс (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Лучшая мужская роль:

Кейси Аффлек (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Эндрю Гарфилд ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ)

Райан Гослинг (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Вигго Мортенсен (КАПИТАН ФАНТАСТИК)

Дензел Вашингтон (ОГРАДЫ)

Лучшая женская роль:

Изабель Юппер (ОНА)

Рут Негга (ЛАВИНГ)

Эмма Стоун (ЛА-ЛА ЛЕНД)

Натали Портман (ДЖЕКИ)

Мэрил Стрип (ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС)

Лучшая мужская роль второго плана:

Маэршала Али (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Джефф Бриджес (ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ)

Лукас Эджес (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Дев Патель (ЛЕВ)

Майл Шеннон (ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ)

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис (ОГРАДЫ)

Наоми Харрис (ЛУННЫЙ СВЕТ)

Николь Кидман (ЛЕВ)

Октавия Спенсер (СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ)

Мишель Уильямс (МАНЧЕСТЕР У МОРЯ)

Лучший документальный фильм:

МОРЕ В ОГНЕ (RUR)

I'M NOT YOUR NEGRO (нет прокатчика в России)

АНИМИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ (CDK)

O.J.: СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ (нет прокатчика в России)

ТРИНАДЦАТЫЙ (нет прокатчика в России)

Лучшие визуальные эффекты:

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ

ДОКТОР СТРЭНДЖ

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ

ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Лучший анимационный фильм:

КУБО: ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ (UPI)

МОАНА (WDSSPR)

КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (CPRG)

ЖИЗНЬ КАБАЧКА (RWV)

ЗВЕРОПОЛИС (WDSSPR)

Лучший фильм на иностранном языке:

КОММИВОЯЖЕР (Иран / Франция, PVZGL)

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция, RUR)

ТОНИ ЭРДМАН (Германия / Австрия, RUR)

ТАННА (Австралия, нет прокатчика в России)

СВОЯ ЗЕМЛЯ (Дания / Германия, нет прокатчика в России)

Лучший монтаж:

ПРИБЫТИЕ

ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая операторская работа:

ПРИБЫТИЕ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛЕВ

ЛУННЫЙ СВЕТ

МОЛЧАНИЕ

Лучшая работа художника-постановщика:

ПРИБЫТИЕ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!

ЛА-ЛА ЛЕНД

ПАССАЖИРЫ

Лучшие костюмы:

СОЮЗНИКИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

ФЛОРЕНС ФОСТЕР ДЖЕНКИНС

ДЖЕКИ

ЛА-ЛА ЛЕНД

Лучший грим и прически:

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ (Швеция)

СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ

ОТРЯД САМОУБИЙЦ

Лучший оригинальный сценарий:

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛОБСТЕР

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ

ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА

Лучший адаптированный сценарий:

ПРИБЫТИЕ

ОГРАДЫ

СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ

ЛЕВ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая оригинальная музыка к фильму:

ДЖЕКИ

ЛА-ЛА ЛЕНД

ЛЕВ

ПАССАЖИРЫ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лучшая песня:

«Audition» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД

«City of Stars» из фильма ЛА-ЛА ЛЕНД

«The Empty Chair» из фильма ДЖИМ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА ФОУЛИ

«How Far I'll Go» из мультфильма МОАНА

«Can’t Stop the Feeling!» из мультфильма ТРОЛЛИ

27.02.2017 Автор: Артур Чачелов