Московский кинотеатр «Пионер» оштрафован за фильм о Сталине

Столичный кинотеатр «Пионер», чье название прогремело на всю страну в связи с показами нашумевшего британского релиза СМЕРТЬ СТАЛИНА, оштрафован за демонстрацию картины без прокатного удостоверения. Об этом сообщают «Ведомости». Однако самое интересное то, что данный штраф касается вовсе не скандальной комедии от компании «Вольга», а французского фильма ДИВАН СТАЛИНА, который кинотеатр показывал в те же дни. Оказалось, что во время проверки площадки сотрудниками Минкультуры было составлено два протокола: один касался демонстрации ДИВАНА СТАЛИНА, а второй – СМЕРТИ СТАЛИНА.

Факты показов данных картин, по мнению Минкультуры, нарушали закон о кинематографии, так как у обоих фильмов не было прокатных удостоверений. Ведомство обратилось в суд, и тот уже вынес решение по одному из эпизодов: за показ ДИВАНА СТАЛИНА «Пионер» оштрафован. При этом кинотеатр настаивал, что картина демонстрировалась в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино», а значит, для нее не требовалось прокатного удостоверения. Минкультуры же уверяло, что данная норма распространяется только на фильмы, официально ввезенные в страну для этих целей, а ДИВАН СТАЛИНА не был оформлен российской таможней. Насколько такое определение уместно в эпоху цифровой передачи данных и отсутствия бобин с кинопленками, непонятно, но суд встал на сторону чиновников. Обосновательная часть этого решения пока недоступна.

По факту демонстрации фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА решения пока нет. В случае, если суд снова вынесет обвинительный приговор, кинотеатру может грозить штраф до 200 тысяч рублей или принудительное прекращение работы на срок до 90 дней. Впрочем, столь строгих решений по делам о показах фильмов без прокатных удостоверений российские суды пока ни разу не выносили.

14.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости