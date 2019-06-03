На Петербургском международном экономическом форуме обсудят кинопроизводство в России

C 6 по 8 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), мероприятия которого в этом году объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». В рамках форума будет проведена сессия на тему «Главные роли кинопроизводства в России», на которой поднимут вопросы развития кино как выгодной сферы инвестиций в российских регионах, расскажут о способах продажи видеоконтента, в том числе о появлении новых, нестандартных решений для монетизации кинопроизведений.

Одним из вопросов, который обсудят на форуме станет программа рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства, инициаторами которой в 2017 году стали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 10 регионах (Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Краснодарский край и Санкт-Петербург) должны были быть созданы льготные условия для кино- и телепроизводства, в том числе рибейты. Размер процента и общую сумму под возвраты правительство каждого субъекта устанавливало самостоятельно.

Программа заработала не везде. В Карелии, по словам председателя Союза кинематографистов региона и руководителя представительства Союза Кинематографистов России в республике Алексея Бабенко, столкнулись с дефицитом бюджетных средств, а потому поправки в региональный закон «О культуре» так и не были приняты. В регионе пока действует лишь совместный с Финляндией проект KA3008 «LOKKI». А вот в Калининградской области, которая стала одним из пионеров системы региональных рибейтов, чрезвычайно довольны эффектом, который дала программа. Она не только обеспечила интерес к региону со стороны производителей кино, но и стимулировала рост туристического потока.

«За счет рибейта мы компенсируем 20% затрат. Это значит, что, если мы выплатили в прошлом году, например, 30 млн рублей, то, соответственно, компании потратили на территории Калининградской области 150 млн рублей, для экономики региона это очень неплохо», − цитирует ТАСС министра культуры и туризма области Андрея Ермака.

Похожий эффект отмечают и в Новгородской области, где программа рибейтов также заработала в полную силу.

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03.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС