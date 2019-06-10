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За маркетинг «Двадцатого Века Фокс СНГ» будет отвечать Анастасия Полякова

Она заменит Дмитрия Большакова, покинувшего компанию накануне

Анастасия Полякова стала исполняющей обязанности директора по маркетингу кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ». Эту должность она заняла с 1 июня 2019 года. Кадровые изменения произошли после ухода из компании Дмитрия Большакова.

Анастасия Полякова работает в сфере маркетинга 13 лет, в киноиндустрии – 11: была директором по маркетингу нижегородского филиала сети кинотеатров «Синема Парк», в «Двадцатый Век Фокс СНГ» пришла в 2011 году в качестве менеджера промо-проектов, затем занимала должность заместителя директора по маркетингу.

«За 8 лет в компании я получила отличный опыт, который помог мне дорасти до одной из ключевых позиций в российском Fox. Очень ценю, что Вадим Смирнов поддержал меня и позволил применить накопленные знания в рамках новой должности», − говорит Анастасия Полякова.

«Настя Полякова за годы в компании показала себя как настоящий профессионал. Поэтому назначение ее на новую должность – логичный шаг, − говорит генеральный директор кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов. – Со своей стороны, я очень рад, что мы воспитываем в нашем коллективе действительно хороших специалистов, которым близки ценности компании. Уверен, что Анастасия отлично справится с возложенными на нее обязанностями и привнесет в наш маркетинг свежий взгляд».

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Двадцатый Век Фокс СНГ

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