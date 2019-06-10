За маркетинг «Двадцатого Века Фокс СНГ» будет отвечать Анастасия Полякова

Анастасия Полякова стала исполняющей обязанности директора по маркетингу кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ». Эту должность она заняла с 1 июня 2019 года. Кадровые изменения произошли после ухода из компании Дмитрия Большакова.

Анастасия Полякова работает в сфере маркетинга 13 лет, в киноиндустрии – 11: была директором по маркетингу нижегородского филиала сети кинотеатров «Синема Парк», в «Двадцатый Век Фокс СНГ» пришла в 2011 году в качестве менеджера промо-проектов, затем занимала должность заместителя директора по маркетингу.

«За 8 лет в компании я получила отличный опыт, который помог мне дорасти до одной из ключевых позиций в российском Fox. Очень ценю, что Вадим Смирнов поддержал меня и позволил применить накопленные знания в рамках новой должности», − говорит Анастасия Полякова.

«Настя Полякова за годы в компании показала себя как настоящий профессионал. Поэтому назначение ее на новую должность – логичный шаг, − говорит генеральный директор кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов. – Со своей стороны, я очень рад, что мы воспитываем в нашем коллективе действительно хороших специалистов, которым близки ценности компании. Уверен, что Анастасия отлично справится с возложенными на нее обязанностями и привнесет в наш маркетинг свежий взгляд».

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Двадцатый Век Фокс СНГ