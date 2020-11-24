«Русскую фильм группу» обязали вернуть 180 млн рублей за фильм «Вий»

Конкурсному управляющему обанкротившейся кинокомпании «Русская фильм группа» (РГФ) удалось выиграть суд о признании недействительной сделки по продаже прав на украинский прокат фильма ВИЙ в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ВИЙ − едва ли главный актив РГФ, самый кассовый проект в истории компании, собравший в прокате СНГ в 2014 году более 1,2 млрд рублей. В том же году РГФ продала кипрской Trevano Pictures права на прокат картины на территории Украины. Та заплатила за них 12,5 млн рублей, а затем перепродала украинскому телеканалу «Интер», который с помощью дистрибьютора Ukrainian Film Distribution (UFD) выпустил проект в местный кинопрокат и заработал сумму, аналогичную 180 млн в рублях. Сделка РГФ с Trevano Pictures была совершена в тот момент, когда российская кинокомпания уже испытывала финансовые трудности. Вскоре РГФ была признана банкротом. Назначенный судом конкурсный управляющий посчитал, что продажа прав на Украину прошла по заниженной цене и начал ее оспаривать. Теперь суд в Москве, опираясь на экспертизу рыночной стоимости, также счел цену неправомерной и постановил вернуть РФГ все сборы от украинского проката.

«Коммерсантъ» отмечает, что раньше суды не поддерживали конкурсных управляющих в оспаривании продажи прав зарубежным партнерам. Нынешнее решение − прецедент. Однако получит ли РГФ присужденные ей средства − пока большой вопрос. Это будет зависеть от того, есть ли у Trevano Pictures активы и имущество в России и на Кипре и в каком они объеме.

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24.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ