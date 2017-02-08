В RealD новый управляющий директор

К команде RealD Inc. в качестве управляющего директора по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия) присоединился Роджер Харрис. В рамках новой должности он будет отвечать за полный контроль всех административных вопросов и продаж на территории EMEAR, подчиняясь непосредственно COO компании RealD Трэвису Риду. Официальная дата его вступления в должность – 27 февраля 2017, работать он будет из европейской штаб-квартиры RealD в Великобритании.
Роджер Харрис является известным и уважаемым на рынке управленцем, работающим более 25 лет в киноиндустрии. В прошлом он занимал должности COO в киносети Odeon Cinemas и UCI Cinemas Group, где отвечал за Великобританию и Ирландию. В 2002 году он был назначен Управляющим директором UCI Cinemas Ltd в продолжение своей успешной карьеры в различных департаментах кинотеатральной сети Famous Players в Канаде.
«Роджер – хорошо известный эксперт в нашей отрасли с богатым опытом, навыками и связями на рынке, – комментирует назначение Трэвис Рид. – Он понимает ценность 3D для киноиндустрии и будет активно работать с нашими партнерами в направлении развития потенциала 3D в целом, а также расширения присутствия технологий RealD, включая наш премиальный формат (PLF – Premium Large Format) на территории EMEAR. Мы рады приветствовать его в команде RealD».
08.02.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: RealD
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