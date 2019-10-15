RealD выиграла патентный спор против Volfoni и CinemaNext

Окружной суд в Дюссельдорфе (Германия) в споре между RealD и компаниями Volfoni и CinemaNext вынес решение в пользу RealD Inc, подтвердив тем самым факт нарушения патентных прав компании на трехлучевые 3D-системы со стороны Volfoni SmartCrystal Diamond. Об этом сегодня сообщила компания RealD Inc.

Помимо судебного запрета на использование, продажу и дистрибуцию копаниями Volfoni и CinemaNext запатентованной технологии, суд также вынес постановление о возмещении убытков и судебных издержек, понесенных RealD Inc в ходе разбирательств, вышеназванными компаниями и директорами Volfoni, которые нарушили патенты RealD на двух- и трехлучевые 3D системы для кинотеатров. (номера патентов: EP 2 469 336, EP 2 067 066 and EP 2 846 180).

Запатентованная компанией RealD проекционная технология удвоения светового потока обеспечивает максимальную эффективность по сравнению с другими технологиями, представленными на рынке, что обеспечивает лучшее качество проецируемого изображения при меньших эксплуатационных расходах.

Новое решение суда стало на данный момент последним в целой серии судебных разбирательств, связанных с подтверждением патентных прав RealD по всему миру. Ранее компания также подтвердила свои права на интеллектуальную собственность в США, Европе, Японии, России и Австралии. Во всех этих регионах патенты на изобретения компании были успешно зарегистрированы и подтверждены в ходе безуспешных попыток со стороны нарушителей их оспорить.

Компания RealD является ведущим поставщиком 3D и других визуальных технологий. RealD обладает обширным портфелем разработок, защищенных патентами, которые используются в различных системах для проекции изображений превосходного качества в кинотеатрах, дома и других местах. RealD была основана в 2003 году. Офисы компании находятся в Беверли-Хиллс (Калифорния, США), Боулдере (Колорадо, США), Лондоне, Москве, Шанхае, Пекине, Гонконге и Токио.

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15.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RealD