Александр Роднянский прокомментировал исключение «Нон-Стоп Продакшн» из списка лидеров

Александр Роднянский прокомментировал для БК информацию о том, что компания «Нон-Стоп Продакшн» не попала в новый список лидеров киноиндустрии от Фонда кино. Продюсер предположил, что при составлении списка Фонд принимал во внимание только результаты российского бокс-офиса, не учитывая успехи фильмов в мировом прокате.

«Последние годы в фокусе внимания «Нон-Стоп Продакшн» производство авторского кино, и в этом, без ложной скромности, мы успешнее многих других российский кинокомпаний, − сказал продюсер. − За последние пять лет у «Нон-Стоп Продакшн» пять наград Каннского кинофестиваля. Кроме того, в 2015 году ЛЕВИАФАН завоевал «Золотой Глобус» за «Лучший фильм на иностранном языке», и это, напомню, огромная победа для российского кино: за всю историю до этого только один отечественный фильм удостоился этой премии, и было это в далеком 1969 году, тогда лауреатом стала ВОЙНА И МИР Сергея Бондарчука. «Нон-Стоп Продакшн» − единственная российская компания в современной истории, чьи два фильма были номинированы на премию «Оскар». НЕЛЮБОВЬ также стала обладателем главной национальной французской кинопремии «Сезар». Впервые в истории премии, за все время ее существования, был награжден российский фильм».

При этом продюсер подчеркнул, что «Нон-Стоп продакшн» попала в список системообразующих предприятий, в чем он видит особую важность в нынешних обстоятельствах, и напомнил, что сейчас компания готовит к широкому кинотеатральному прокату фильм ЧЕРНОБЫЛЬ: БЕЗДНА Данилы Козловского.

Напомним, обновленный список лидеров отечественного кинопроизводства появился в пятницу, 24 апреля.

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27.04.2020 Автор: Никита Никитин