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«Роскино» хочет организовать международный онлайн-кинорынок

Сейчас и в будущем он может стать необходимой для индустрии площадкой для общения и продаж

РОСКИНО рассматривает возможность организации и проведения масштабного международного кинорынка контента. Он может пройти в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы РОСКИНО Евгении Марковой. Они прозвучали в рамках онлайн-встречи с представителями креативных индустрий.

Онлайн-кинорынок хотят организовать «в кратчайшие сроки», так как потребность в проведении подобного мероприятия ощущается все сильнее, а традиционные площадки вроде Каннского Marche Du Film или кинорынка MIFA в Анси, которые должны были пройти в ближайшие месяцы, в этим сроки уже не состоятся.

«Мы сейчас всей индустрией разработали идею с первым международным страновым онлайн-рынком, − сказала Маркова. − Аналогов в мире нет. Это очень амбициозный проект, потому что сроки, которые мы себе ставим, короткие − полтора месяца... Поскольку отменили Канны, Анси, важно придать некий толчок, подтолкнуть отрасль и дать байерам посмотреть на нас другими глазами. Онлайн-рынок кажется нам большой перспективой».

Напомним, раннее сообщалось, что онлайн-альтернативу традиционному Marche Du Film также пытаются организовать крупнейшие сейлз-компании мира. Очевидно, что в нынешних условиях индустрия действительно нуждается в подобных мероприятиях.  

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15.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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