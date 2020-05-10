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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации киносъемок

Это первый шаг к возвращению отрасли к работе в новых условиях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила свод рекомендации для организации киносъемочного процесса в период пандемии. Об этом сообщает «Российская газета». Меры составлены с учетом предложений Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), документ подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 

В рекомендациях отмечается, что за двое суток до начала съемок следует провести лабораторное обследование всех участников на COVID-19, а во время съемок − ежедневно измерять температуру сотрудников перед началом и в течение рабочей смены. Кроме того, вводится обязательное ношение масок всеми участниками процесса на площадке и вне ее. Смена масок должна осуществляться не реже 1 раза в 3 часа. В свободном доступе должны находиться антисептики и дезинфицирующие салфетки. Обязательной становится влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дизенфицирующих средств после каждой смены. Кроме того, все контактные поверхности вроде дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники, ручек осветительных приборов и т.п., нужно дезинфицировать каждые 4 часа, а в помещениях с постоянным нахождением работников должна быть организована работа бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, а также проветривание каждые два часа.

Рекомендации также регулируют работу коллективов отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, размещение плейбеков, гримерок, костюмерных, организацию питания и транспорта.

Рекомендации Роспотребнадзора не равны разрешению снимать. Для этого потребуется решение исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, в котором запланированы съемки. И все же, появление документа − хорошая новость. Это первый шаг к возвращению кинопроизводственной отрасли к работе.

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10.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

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