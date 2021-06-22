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Киностудия «ВоенФильм» вступила в АПКиТ

Компания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ассоциацией

В Ассоциацию продюсеров кино и телевидения вошла Студия «ВоенФильм» – кинокомпания, созданная в 2018 году Игорем Угольниковым и Вадимом Задорожным. В портфолио создателей студии входят такие военно-исторические фильмы, как БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, БАТАЛЬОНЪ и ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. В 2021 году выходит новый проект «ВоенФильма» — картина УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ, снятая при участии киностудии «Ленфильм», студии «Корнер Ворк» и при поддержке Министерства культуры РФ. 

Кроме создания собственных проектаов, студия работает с кинематографистами над производством полнометражных фильмов, телесериалов, рекламных роликов, любого кино, теле и видео контента. Компания занимается арендой натурных площадок, военной техники любого периода, костюмов, военной формы, реквизита, инфраструктуры для размещения съемочной группы. 

«Вступая в АПКиТ, одну из самых авторитетных организаций, объединяющих профессионалов кинематографа, мы рады возможности присоединиться к сообществу, консолидирующему усилия крупнейших участников рынка, направленные на развитие отрасли. Надеемся, что расширение плодотворного сотрудничества в рамках ассоциации будет способствовать развитию индустрии кинопроизводства в России»,рассказал Игорь Угольников, генеральный директор Студии «ВоенФильм».

«Студия «ВоенФильм» – создает большие и по-настоящему значимые проекты. Компания еще относительно молодая, но за три года в ее рабочем портфеле уже такие масштабные картины как ДЕВЯТАЕВ, ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ и другие. Мы рады присоединению Студии к Ассоциации продюсеров, и вместе продолжим решать общие задачи», – отметил Сергей Сельянов, Председатель Правления Ассоциации продюсеров, глава Кинокомпании СТВ. 

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22.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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