Россия готовится ввести рибейты для иностранных кинокомпаний

В России может, наконец, появиться система денежных компенсаций затрат иностранных кинематографистов на съемки в стране. Об этом сообщает РБК. Документ, регулирующий правила предоставления субсидий из федерального бюджета, подготовило Минэкономразвития. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов.

Преполагается, что Россия будет компенсировать 25% понесенных зарубежными продюсерами затрат. Если иностранный проект будет формировать положительный образ страны, рибейт может быть увеличен до 30%. Этот процент соответствует общим международным тенденциям. Впрочем, в Европе есть страны, где величина рибейта выше, чем планируется в России.

Проект введения рибейтов предполагает еще несколько ограничений. Прежде всего это так называемый культурный тест − каждый претендующий на компенсацию иностранный проект-претендент должен будет набрать минимум 17 баллов из 41 возможного. При выставлении баллов учитывается многое: количество съемочных дней в стране, сюжетная составляющая будущего фильма, имена создателей, состав съемочной группы и т.п. вещи. Кроме того, на получение рибейтов смогут претендовать только полнометражные картины продолжительностью больше 60 минут и с бюджетом на съемки в России не менее 20 млн рублей (для художественного фильма), либо 10 млн рублей (для анимационного), либо 5 млн рублей (для документального фильма продолжительностью не менее 40 минут и одного эпизода сериала продолжительностью не менее 15 минут).

И, наконец, еще одним важным уточнением станет то, что государство сможет компенсировать затраты не самим иностранным компаниям напрямую, а их российским производственным партнерам. Те, в свою очередь, должны специализироваться на кино- и телепроизводстве, работать на рынке не менее одного года и не быть аффилированными с иностранными компаниями. Это условие появилось из-за норм Бюджетного кодекса, согласно которым выплаты субсидий нерезидентам запрещены.

Выплаты субсидий лягут на Российский экспортный центр. О запуске программы может быть объявлено уже в сентябре.

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13.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК