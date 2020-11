Российские компании представят более 100 проектов на American Film Market 2020

25 российских производителей контента представят фильмы, сериалы и анимацию на одном из крупнейших кинорынков AFM 2020, который пройдет онлайн с 9 по 13 ноября. В рамках AFM состоится презентация с генеральным директором «Роскино» Евгенией Марковой «Знакомство с русским контентом», а также пройдет круглый стол, посвященный маркетинговой локализации русских фильмов, с представителями компаний «Централ Партнершип», ГК «Планета Информ», ТВ-3, Wizart.

«Россия – традиционный участник American Film Market, − рассказывает Евгения Маркова. − В этом году в AFM принимает участие большее количество российских компаний по сравнению с 2019 годом, и производители контента представляют международным баейрам ряд новых проектов разных жанров – от фильма о супергероях до мистического триллера и драмы. Помимо художественных фильмов и сериалов, в пакете российских производителей контента – документальные проекты и анимация»

Один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов контента «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») продолжает экспансию на мировые рынки и покажет наибольшее число проектов. На AFM 2020 международным баейрам будут представлены 9 фильмов, в числе которых экшн-катастрофа ОГОНЬ, российская премьера запланирована на 24 декабря 2020 года. В компании рассчитывают, что героический рассказ о пожарных и спасателях, встающих на пути с беспощадной стихией, визуальные эффекты, а также популярность жанра вызовут интерес зарубежных дистрибуторов. По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, на AFM планируется закрыть сделки на все зарубежные территории. Также планируется закрыть ряд сделок на один из главных фильмов-событий приближающихся рождественских праздников - романтическое приключение СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Кинослово»). «Централ Партнершип» продолжит переговоры и по проекту ЧЕРНОБЫЛЬ Данилы Козловского, который продолжает вызывать бурный интерес международной аудитории. По результатам прошедших кинорынков уже были закрыты сделки на территории Северной и Южной Америки, Испании, Японии, Израиля и Прибалтики. Впервые на международном рынке будет представлен хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН от авторов Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского. Картина выйдет в прокат в 2021 году.

1-2-3 Production, создатели прогремевшего на весь мир сериала «Эпидемия», который вошел в ТОП-10 самых просматриваемых сериалов Netflix в более чем 60 странах, покажут на AFM пять своих проектов. Особые надежды в компании возлагают на криминальную драму МАША, получившую приз за лучший дебют на «Кинотавре − 2020». Драма про сложную атмосферу 90-х после развала СССР также будет показана в Таллине на фестивале Black Nights в Международной конкурсной программе молодежных фильмов в ноябре этого года. Помимо полного метра на AFM компания покажет линейку сериалов − драматический сериал «Полёт», признанный лучшим телесериалом на фестивале Serial Killer 2020 в Чехии, приключенческий триллер «Игра на выживание», «Идентификация», а также триллер «Колл-центр».

Bubble Studios планирует начать международные продажи фильма о супергероях МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. В компании уверены, что зрелищный экшн, созданный на основе одноименного оригинального комикса, ставшим бестселлером, будет востребован международными закупщиками контента. Сейчас проект находится на этапе post-production в ведущей студии компьютерной графики Main Road Post. Картина выйдет в прокат в апреле 2021 года.

Основной проект, на который делает ставку компания All Media на этом рынке – приключенческий фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА − совместный проект The Walt Disney Company CIS и Yellow, Black and White. В компании подчеркнули, что в рамках AFM 2020 планируют закрыть сделки на все территории и уже проводят переговоры с рядом дистрибуторов.

Yellow, Black and White в рамках кинорынка AFM покажет первую серию исторической эпопеи «Тобол». Сериал является расширенной версией одноименного художественного фильма, кинотеатральный релиз которого был выпущен студией Yellow, Black and White в прошлом году. Телевизионная премьера состоялась на Первом канале и прошла с успехом. Доля телесмотрения первых серий в аудитории ВСЕ 18+ составила 17,6%. На AFM Yellow, Black and White планирует продолжить сотрудничество с американским кинорынком, с целью заключения новых сделок по представленному проекту, а также по ключевым релизам студии.

В числе новых проектов ГК «Планета Информ» − две полнометражные картины: мистический триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ и хоррор БЫВШАЯ − фильм от продюсеров сверхуспешного за рубежом хоррора НЕВЕСТА, который возглавил список самых кассовых российских фильмов в Латинской Америке в 2014-2019 гг. и вошел в ТОП 20 российских фильмов по сборам во всем мире за аналогичный период.

Art Pictures Distribution покажет на американском кинорынке семейный фильм ПАЛЬМА производства компаний «Марс Медиа», «Амедиа продакшн» и OKKO Studios. Для фильма это будет первый индустриальный скрининг. Компания планирует закрыть большую часть территорий по результатам показа. Уже закрыты территории Словении и Польши. Также в каталоге компании представлен фантастический хоррор СПУТНИК, уже проданный в более чем 100 стран и вошедший в топ американского iTunes, ЛЕД 2, собравший более 1 млрд. рублей в российском прокате, и документальный фильм BATTLE, посвященный великому режиссеру, актеру и сценаристу Сергею Бондарчуку.

Компания «Один Медиа» впервые представит международным байерам проект «Невидимая надежда», поднимающий важную экологическую проблему и исследующий тему пластикового мусора, и сериал «Новенький», посвященный проблеме подросткового буллинга. Компания покажет и свои документальные проекты: фильм-экспедиция «Великий Северный Путь», драма «Никогда больше» об уникальной операции времен Холокоста, «Великое освоение Сибири. Кочевники во времени» и «Военная приемка». Также будет представлен художественный фильм ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Ключевые проекты «Марс Медиа Энтертейнмент» на рынке AFM – это молодежная комедия КОРОЛЕВА, военная драма РЖЕВ, а также историческая драма ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, военная драма ПРИКАЗ УНИЧТОЖИТЬ и мелодраматический сериал «Русский пленник». В компании рассчитывают, что последний проект вызовет особый интерес дистрибуторов из Китая, Японии, Турции и Восточной Европы. Также компания представит масштабный приключенческий сериал «Золотая Орда», события которого происходят в эпоху могущества Золотой Орды. Права на показ сериала были приобретены американской кинокомпанией Amazon Prime для показа на своей платформе.

В пакете компании Mirsand − новая режиссерская работа Тимура Бекмамбетова ФАУ 2: ПОБЕГ ИЗ АДА, триллер в формате скринлайф ХОЧУ В ИГРУ, который уже продан на несколько европейских территорий, а также ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и фэнтези ОН − ДРАКОН.

Пятый канал покажет сериалы, которые становились фаворитами телепоказа - «Великолепная пятерка» и «Условный мент», ТВ-программу «День Ангела», а также новые проекты «Крепкие орешки» и «Ментозавры».

Киностудия Proline Film представит пять фильмов, в числе которых новые проекты в производстве – драмы ПОЛЕТ и ПРИКОСНОВЕНИЕ. Также компания продолжит переговоры с дистрибуторами по фильму ПАЛЬМИРА (уже на предыдущем кинорынке в Торонто был значительный интерес со стороны баейров, представляющих латиноамериканские рынки и Северную Америку).

Кинокомпания «Революция фильм» представит международным дистрибуторам три своих новинки – спортивную комедию НЕФУТБОЛ, триллер БЕГ и научно-фантастический фильм ПЕТРОПОЛИС.

«Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, представит линейку сериалов, в числе которых новинка этого года «Зулейха открывает глаза» − права на показ картины уже приобрели ряд зарубежных стран.

Компания IGMAR представит зарубежным закупщикам молодежную комедию ФЛЭШМОБ и фильм ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА, которые выйдут в 2021 году, а также военно-историческую драму КЛЯТВА, фильм НА ЛУНЕ и детектив КАПИТАН ГОЛЛИВУД.

Компания Russian World Vision представит новинки 2020 года − АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ГУДБАЙ, АМЕРИКА, ФЕЯ, СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ.

Riverlet Films будет вести переговоры с байерами по новому фильму Валерия Тодоровского ГИПНОЗ, который вышел в российский прокат в октябре, а также по другим фильмам − СЕНТЕНЦИЯ, ЦОЙ и проектам в производстве ПАЛЬМИРА и ЗЕМУН.

«Спутник Восток Продакшн» представит историю любви ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ и сериал в жанре мюзикла «До самого солнца».

Prad Media покажет международным байерам мультсериал «Лучик и Букашечка». Также на AFM 2020 будут представлены фильмы комедийного жанра: ЛЕСОРУБЫ и СИСТЕМА X − картина на стыке нескольких жанров: сатирическая комедия абсурда, фантастика, приключенческий шпионский детектив для семейного просмотра.

Rock Films представит KITOBOY, получивший Гран-при программы «Дни Венеции» 77-го Венецианского кинофестиваля, а также картины БИТВА и МАТИЛЬДА. Также свой новый проект − драму БУРАН − представит RFG Distribution.

Традиционно сильно будет представлена российская анимация. «Союзмультфильм» покажет анимационный полнометражный фильм, уникальный арт-проект ГОФМАНИАДА. Также компания откроет предпродажи новинки АДЬЮТАНТ СУВОРОВА, российский релиз которого запланирован на весну 2021. Это романтическая история, разворачивающаяся на фоне выдающейся военной кампании под руководством фельдмаршала Суворова. Кроме того, международным байерам будут представлены два новых проекта в разработке, на которые компания рассчитывает найти партнеров по ко-продукции: ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ и ФОРМУЛА ВОДЫ.

Компания Wizart на AFM 2020 выходит к международным байерам с полнометражными анимационными фильмами СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (входит в ТОП 3 самых кассовых российских фильмов за рубежом в 2019 г.), ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ и УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Последний проект студия представит на скрининге, где планирует найти дистрибьюторов, а также планирует продать на территории США, Канады и Латинской Америки.

Анимационная студия «КиноАтис» представит проект БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА − третью часть анимационной блокбастерной франшизы о четвероногих космонавтах − и комедийный анимационный сериал «Планета Ai».

RG Bros Studio представит мультсериал «Пчелография».

09.11.2020

Источник: Роскино