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«Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино проведут питчинг сериалов

Прием заявок завершится уже 25 января 2019 года

Киностудия «Союзмультфильм» и главный отечественный фестиваль анимационного кино в Суздали 25 января 2019 года завершают прием заявок на питчинг проектов анимационных сериалов для детей. Для участия в конкурсе проектов необходимо заполнить на сайте фестиваля заявку, приложив к ней синопсис, сценарий, режиссерскую экспликацию, эскизы и другие материалы, дающие представление о концепции будущего сериала, характерах и взаимоотношениях персонажей, визуальном решении проекта. Ролик, эпизод, аниматик или другой аудиовизуальный материал может быть предоставлен при наличии, но обязательно надо приложить к текстам оригинальный иллюстративный материал. В идеале творческая группа, выразившая желание принять участие в конкурсе, должна включать автора сценария, режиссера и художника-постановщика. Целевой аудиторией будущего сериала должны быть самые маленькие зрители – дети дошкольного возраста.  

Грядущий конкурс станет специальным мероприятием XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который состоится в Суздале с 13 по 18 марта 2019 года. Второй раз дирекция фестиваля проводит питчинг вместе с «Союзмультфильмом»: победители первого совместного конкурса проектов сейчас работают над своими короткометражными авторскими фильмами в стенах легендарной студии. 

Лучший проект сериала, выбранный по итогам питчинга, будет включен в пакет группы разработки студии «Союзмультфильм» с последующим созданием пилотной серии, а все участники получат возможность презентовать свои идеи гостям и участникам фестиваля, в том числе – известным продюсерам разных студий. К участию приглашаются деятели анимационного кино вне зависимости от профессионального опыта и профильного образования. 

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22.01.2019 Автор: Артур Чачелов

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