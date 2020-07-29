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«СТС Медиа» станет единственным владельцем «Карамба ТВ»

Холдинг консолидирует 100% акций производителя шоу «+100500»

Медиахолдинг «СТС Медиа», принадлежащий «Национальной Медиа Группе» решил сосредоточить в своих руках 100% компании «Карамба ТВ». Она известна как производитель шоу «+100500». Сейчас она занимается в основном диджитальными проектами. Медиахолдинг выкупит 49% акций «Карамбы» у фонда Typhoon Digital Олега Братишко. Стоимость сделки не сообщается.

51% акций «Карамбы» «СТС Медиа» купил еще в 2015 году. За покупку он заплатил 148 млн рублей. Взаимоотношения холдинга и популярной интернет-компании начались тогда, когда «СТС Медиа» активно развивал имевшийся у него в тот момент молодежный телеканал «Перец». Но когда «Перец» был переформатирован в телеканал «Че», продукция, создаваемая «Карамба ТВ», перестала соответствовать новой концепции. Компанию покинули и ее основатели Михаил Орлов и Максим Голополосов, ведущий «+100500».

Несмотря на смену ориентиров, сделка считается выгодной как для СТС, так и для проектов «Национальной медиа группы» с точки зрения технологий и рекламного диджитал-инвентаря. «СТС Медиа» уже получил одобрение ФАС. Сделка должна закрыться на днях.

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29.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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