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«Среда» заключила контракт с победителями сценарного конкурса

И приступила к разработке идей и сценариев новых проектов

Продюсерская компания «Среда» по итогам конкурса сценариев объявила о заключении контракта на разработку посерийного синопсиса сезона и пилота с тремя авторами: Вадимом Фоминых, Евгением Соколовским и Артемом Сагакьяном. Также компания пригласила к дальнейшему сотрудничеству авторов Милу Просвирину и Алексея Лошакова.

Напомним, сценарный конкурс проходил с 5 октября по 15 ноября 2016 года, за это время было прислано более 2 тысяч идей. На протяжении 6 месяцев эксперты «Кинотекста» и редакторы компании во главе с Александром Цекало занимались отбором материала в поисках лучших идей сериалов.

По словам организаторов, предпочтение отдавалось проектам в жанрах «драма», «триллер», «детектив».

«Багаж сюжетов, характерных для этих жанров, поистине огромен. Тем ценнее, что авторам удалось найти неожиданные, оригинальные, подчас провокационные идеи», - отметила редактор «Среды» Елена Лазарева.

Среди новых сюжетов, которые будут воплощены в будущих проектах компании, – история неудачливого стартапера Макса, чья жизнь однажды начинает идти по законам акционерного общества и история человека, ставшего заложником жизненных обстоятельств, после которых его судьба решается уже «Чужими руками».

28.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Продюсерская компания «Среда»

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