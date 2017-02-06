«Среда» выбрала победителей конкурса сценариев

Стали известны имена финалистов сценарного конкурса, объвленного продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало и командой проекта «Кинотекст». Участие в соревновании приняли более 2 тыс. работ. По словам организаторов, многие проекты вызвали интерес, именно поэтому сделать выбор было непросто. В результате продюсерская компания заключила договор на разработку «первого пакета» с Артемом Сагакьяном, а также пригласила к разработке текущих проектов компании участников конкурса Сергея Генералова и Ольгу Данилову.

Сотрудничество с кинокомпанией также продолжат финалисты конкурса. Их будут привлекать в качестве авторов. В список финалистов вошли следующие работы и их авторы:

– «Под открытым небом» Карина Шебелян;

– «Мертвый сезон» Григорий Скряпкин;

– «Выжившие» Игорь Чернышев;

– «Агент 002» Наталья Исакова;

– «Внедрение» Иван Бочарников;

– «Чужими руками» Артем Сагакьян;

– «www.purgatoria.net» Дмитрий Семакин;

– «Бином» Наталья Климова;

– «Акционерный человек» Евгений Соколовский;

– «Москва-Пекин. Поезд мертвых» Сергей Генералов;

– «В лифте» Ольга Тулянская;

– «Два метра над головой» Марк Рассказов;

– «Окончательный диагноз» Сергей Соколюк;

– «Облачно, местами грозы» Сергей Павленко;

– «Выбор» Алексей Лошаков;

– «Проходные пешки» Федор Макаров;

– «Белые пятна» Елена Бычкова;

– «12 дней» Екатерина Григорьева;

– «DETI.NET» Елена Шакунова;

– «Телефон доверия» Надежда Рящикова;

– «Поводок» Александр Русаков;

– «Поход» Владимир Козлов;

– «Как взрослые» Людмила Просвирина;

– «На тот свет, как на работу» Максим Борисов;

– «Грядущее» Игорь Колосов;

– «Тот, кто за мной наблюдает» Юлия Воронова;

– «Лето накануне весны» Ольга Данилова;

– «Ложные воспоминания» Александр Асадчих;

– «Кредитная история» Артем Ляшенко;

– «Главная встреча» Сергей Видякин.

«Мы постарались отобрать самое лучшее – иногда это крепкий герой, любопытная арена, но чаще всего интересный человек, который все это написал, – говорит главный редактор продюсерской компании «Среда» Ольга Шенторович. – Мы познакомились со всеми потенциальными победителями лично. И это был самый главный момент конкурса».

Данила Бузыкин, Антон Истомин и Вадим Фоминых заинтересовали компанию как профессионалы, и теперь будут иметь возможность продолжить работу с компанией над другими проектами

06.02.2017 Автор: Артур Чачелов