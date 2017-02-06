«Среда» выбрала победителей конкурса сценариев

Стали известны имена финалистов сценарного конкурса, объвленного продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало и командой проекта «Кинотекст». Участие в соревновании приняли более 2 тыс. работ. По словам организаторов, многие проекты вызвали интерес, именно поэтому сделать выбор было непросто. В результате продюсерская компания заключила договор на разработку «первого пакета» с Артемом Сагакьяном, а также пригласила к разработке текущих проектов компании участников конкурса Сергея Генералова и Ольгу Данилову.
Сотрудничество с кинокомпанией также продолжат финалисты конкурса. Их будут привлекать в качестве авторов. В список финалистов вошли следующие работы и их авторы:
– «Под открытым небом» Карина Шебелян;
– «Мертвый сезон» Григорий Скряпкин;
– «Выжившие» Игорь Чернышев;
– «Агент 002» Наталья Исакова;
– «Внедрение» Иван Бочарников;
– «Чужими руками» Артем Сагакьян;
– «www.purgatoria.net» Дмитрий Семакин;
– «Бином» Наталья Климова;
– «Акционерный человек» Евгений Соколовский;
– «Москва-Пекин. Поезд мертвых» Сергей Генералов;
– «В лифте» Ольга Тулянская;
– «Два метра над головой» Марк Рассказов;
– «Окончательный диагноз» Сергей Соколюк;
– «Облачно, местами грозы» Сергей Павленко;
– «Выбор» Алексей Лошаков;
– «Проходные пешки» Федор Макаров;
– «Белые пятна» Елена Бычкова;
– «12 дней» Екатерина Григорьева;
– «DETI.NET» Елена Шакунова;
– «Телефон доверия» Надежда Рящикова;
– «Поводок» Александр Русаков;
– «Поход» Владимир Козлов;
– «Как взрослые» Людмила Просвирина;
– «На тот свет, как на работу» Максим Борисов;
– «Грядущее» Игорь Колосов;
– «Тот, кто за мной наблюдает» Юлия Воронова;
– «Лето накануне весны» Ольга Данилова;
– «Ложные воспоминания» Александр Асадчих;
– «Кредитная история» Артем Ляшенко;
– «Главная встреча» Сергей Видякин.
«Мы постарались отобрать самое лучшее – иногда это крепкий герой, любопытная арена, но чаще всего интересный человек, который все это написал, – говорит главный редактор продюсерской компании «Среда» Ольга Шенторович. – Мы познакомились со всеми потенциальными победителями лично. И это был самый главный момент конкурса».
Данила Бузыкин, Антон Истомин и Вадим Фоминых заинтересовали компанию как профессионалы, и теперь будут иметь возможность продолжить работу с компанией над другими проектами
06.02.2017 Автор: Артур Чачелов
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