Фестиваль «Святая Анна» запускает онлайн-конкурс

27-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», который за неделю до старта отложил проведение своих программ на поздний срок, объявляет о запуске нового конкурса в период самоизоляции. 12 короткометражных картин – как игровых, так и документальных – будут показываться в режиме прямого эфира в социальных сетях фестиваля.

Программа начнется 31 марта с 12-минутной комедии «Царапина на бисквите» Александра Харламова, главные роли в которой исполнили Тимофей Трибунцев и Александр Обласов. Затем ежедневно аудитории фестиваля будет представлено по одной новой картине с возможностью голосования после просмотра. Фильмом закрытия конкурса станет ISPOVED BAR с Марией Смольниковой в главной роли – новая 20-минутная работа победителя «Святой Анны − 2017» Егора Воронина. Лучший фильм определится голосованием зрителей, а награждение лауреата онлайн-конкурса состоится на церемонии закрытия 27-й Святой Анны, дата проведения которой будет объявлена дополнительно.

Основной конкурс фестиваля под председательством кинорежиссера Александра Митты, состоящий из 121 студенческого и дебютного фильма, будет показан чуть позже в этом году на пяти площадках Москвы. Онлайн-показы будут транслироваться ежедневно с 31 марта в промежуток с 18 до 19 часов по московскому времени на https://www.facebook.com/svannafest/.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

31.03.2020 Автор: БК