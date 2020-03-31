Новости


Фестиваль «Святая Анна» запускает онлайн-конкурс

Его программа начинается 31 марта

27-й Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», который за неделю до старта отложил проведение своих программ на поздний срок, объявляет о запуске нового конкурса в период самоизоляции. 12 короткометражных картин – как игровых, так и документальных – будут показываться в режиме прямого эфира в социальных сетях фестиваля.

Программа начнется 31 марта с 12-минутной комедии «Царапина на бисквите» Александра Харламова, главные роли в которой исполнили Тимофей Трибунцев и Александр Обласов. Затем ежедневно аудитории фестиваля будет представлено по одной новой картине с возможностью голосования после просмотра. Фильмом закрытия конкурса станет ISPOVED BAR с Марией Смольниковой в главной роли – новая 20-минутная работа победителя «Святой Анны − 2017» Егора Воронина. Лучший фильм определится голосованием зрителей, а награждение лауреата онлайн-конкурса состоится на церемонии закрытия 27-й Святой Анны, дата проведения которой будет объявлена дополнительно.

Основной конкурс фестиваля под председательством кинорежиссера Александра Митты, состоящий из 121 студенческого и дебютного фильма, будет показан чуть позже в этом году на пяти площадках Москвы. Онлайн-показы будут транслироваться ежедневно с 31 марта в промежуток с 18 до 19 часов по московскому времени на https://www.facebook.com/svannafest/.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

31.03.2020 Автор: БК

Новости по теме:

Фестиваль «Святая Анна» меняет сроки проведения

121 проект поборется за призы фестиваля «Святая Анна»

Названы победители фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

Стали известны ключевые события фестиваля «Святая Анна»


Самое читаемое

Распоряжение поступило от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры

Подробнее
Ольга Любимова рассказала о принимаемых и планируемых действиях ведомства

В Минкультуры пообещали особый подход к кинопрокату и кинопроизводству

Подробнее
Временно исполняющим обязанности назначен Денис Агаронов

У Департамента кинематографии Минкультуры появился руководитель

Подробнее
Десятисерийный проект «Хэдшот» расскажет о киберспорте

«Кинопоиск HD» покажет новый сериал продюсера Александра Роднянского

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 