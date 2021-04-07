Фестиваль «Святая Анна» рассказал о программах и составе жюри

Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» состоится в этом году в 28-й раз с 16 по 21 апреля. Конкурсная программа включает в себя 128 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 91 игровой, 19 документальных и 18 анимационных. Больше половины из них – а именно 68 картин – будут показаны впервые.

Председатель жюри 28-й «Святой Анны» − кинорежиссер Сергей Урсуляк, отмеченный за свои работы фестивалем «Кинотавр», кинопремиями «Золотой орел», «Ника» и другими значительными наградами. В состав жюри также вошли:

Влад Кеткович, продюсер документального кино;

Лилия Немченко, историк кино и составитель кинопрограмм;

Роман Непомнящий, сценарист;

Валентин Ольшванг, режиссер анимации;

Максим Трапо, кинооператор;

Катя Филиппова, продюсер;

Игорь Хрипунов, актер.

Генеральным партнером фестиваля выступает сеть городских кинотеатров «Москино»: половина конкурсной программы будет показана в кинозалах сети «Звезда», «Факел», «Салют» и «Юность». Также конкурс будет показан в кинотеатре «Иллюзион», Центре документального кино, Центре Вознесенского, кинозале Московской школы кино, в Государственном Музее кино и Центральном Доме кино. Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации и с соблюдением эпидемиологических норм.

В рамках образовательной платформы 28-й «Святой Анны» состоится круглый стол Clubhouse «Гонка платформ − есть ли место молодым» с участием продюсеров «КиноПоиск HD», PREMIER, more.tv, МТС и других.

На площадках фестиваля пройдут мастер-классы режиссера и сценариста Эдуарда Оганесяна и «Карьерный курс» Ольги Никулиной. В линейке презентаций − специальное событие от факультета кинообразования ВШЭ и презентация новейших книг, посвященных кино.

Победители 28-й «Святой Анны» будут отмечены сертификатами от партнеров фестиваля: киностудии CineLab и киноконцерна «Мосфильм»; компании PPVFX, специализирующейся на компьютерной графике; компании по производству звука в кино Flysound, компании по прокату фото-, видео- и кинооборудования в Москве и Петербурге «Киноаренда», Киношколы Александра Митты, а также журнала «Искусство кино».

«Святая Анна» продолжит традицию закрывать фестиваль показом новейшего короткометражного фильма – в этом году предварять церемонию награждения будет фильм «Быть Виктором Пелевиным... Кем-кем?» режиссера Ивана Толстого, выпускника мастерской С.А. Соловьева (ВГИК).

Церемония награждения победителей состоится в Центральном Доме кинематографистов 21 апреля в 19:30.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России.

07.04.2021 Автор: БК

Источник: Святая Анна