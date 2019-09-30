На Comic Con Russia 2019 покажут новый сериал Тимура Бекмамбетова

3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»). Посетители Comic Con Russia смогут увидеть все 10 эпизодов сериала на английском языке, которые будут показаны эксклюзивно в рамках фестиваля.
Сериал основан на одноименной электронной книге из приложения HOOKED. Это история о девочке-подростке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса. Происходящие события зритель видит исключительно на экране ее телефона.
«Dead Of Night – это новая веха в развитии новаторского формата screenlife, − говорит Бекмамбетов. − Это новый взгляд на зомби-апокалипсис и, конечно, это больше, чем просто шоу. Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают еще больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни».
В конце этой недели в приложении Snapchat выйдет второй эпизод сериала. Продолжительность каждой серии – 3-5 минут.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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30.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Comic Con Russia
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