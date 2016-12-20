Фильм «Викинг» сделают доступным для слабовидящих зрителей

Тифлокомментарии к фильму ВИКИНГ станут доступны одновременно с выпуском ленты в широкий прокат, благодаря чему картину сможет увидеть около миллиона дополнительных зрителей с ослабленным зрением. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Первого канала, кинокомпании «Дирекция кино» и проекта «ВОС-Фильм».

В России проживает около миллиона слепых и слабовидящих граждан, которые практически полностью выключены из непрерывного визуально-информационного пространства, где естественным образом существуют их соотечественники. У слепых и слабовидящих зрителей есть лишь один способ получить доступ к кинематографу – тифлокомментирование (создание описательного аудиоряда, внедренного в звуковую дорожку фильма в паузах между диалогами и значимыми звуками).

В настоящий момент у слепых и слабовидящих зрителей нет доступа к подавляющему большинству кинофильмов. Лишь малое их число (около 20 ежегодно) снабжается тифлокомментариями постфактум. Речь идет о специализированных показах на базе кинотеатров структуры ВОС или в специально оборудованных кинотеатрах, которых на всю страну не более десятка. Такие показы, которые оторваны по времени от премьеры фильма на полгода или год, – событие в жизни незрячего зрителя редкое, почти исключительное.

Для ВИКИНГА будет применена новая технология, благодаря которой каждый слабовидящий зритель получит возможность прийти в любой кинотеатр и при помощи бесплатного мобильного приложения «Тифлокомментатор» получить тифлокомментарий непосредственно во время премьерного показа.

«Я рад, что премьеру ВИКИНГА смогут посетить слепые и слабовидящие, – рассказал актер Максим Суханов. – Для них это единственный проводник в мир киноискусства. Когда в зале сидит незрячий зритель, у него благодаря дополнительному голосовому сопровождению возникает эффект присутствия! Это прекрасное начинание, хотелось бы, чтобы эта технология применялась и для других фильмов».

«Мы хотим, чтобы незрячий зритель имел возможность посетить премьеру в любом кинотеатре наравне с обычными зрителями и в пределах своих ограничений (которые мы максимально стремимся снять при помощи тифлокомментирования) насладиться просмотром кинокартины. Это самое главное, – говорит Михаил Корнеев (проект «ВОС-Фильм»). – Зрячему зрителю трудно представить себе, сколь много из того, что он видит, абсолютно непонятно незрячему. Есть фильмы, где очень много диалогов и мало собственно действия. Незрячий зритель воспринимает такое кино и без комментария. Но ВИКИНГ в хорошем смысле слова сложный материал для тифлокомментирования, настоящий вызов для нас. В нем не так много звуков, на которые незрячий мог бы «опереться», зато хватает батальных и других насыщенных действиями зрелищных сцен…».

Лента выходит в прокат 29 декабря 2016 года.

20.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Первый канал