В Москве прошел «День Вольги»

До начала презентации компании на «Дне Вольги», который состоялся 13 апреля в Москве, зрителям представили эксклюзивный материал по мультфильму РОК ДОГ. Это была work in progress версия клипа группы MULTIVERSE, возглавляемой Никитой Пресняковым, на песню-адаптацию оригинального саундтрека анимационной картины. Далее был продемонстрирован ролик, призванный напомнить зрителям об особенно успешных проектах компании, после чего на сцену вышел Сергей Спиридонов.

Генеральный директор компании объявил, что на презентации будет представлен лайн-ап из порядка 20 проектов на ближайшие 8 месяцев, и список фильмов, с которыми «Вольга» работает, возможно, за это время еще пополнится. Спикер выступил с достаточно проникновенной речью, в которой напомнил, что компания умеет работать с независимой семейной анимацией и не самым потенциально денежным кино, получая наработки на сеанс, сопоставимые с аналогичными цифрами голливудских лент. Он также отметил, что прокатчики и букеры сродни музыкальной группе, потому что они должны чувствовать партии друг друга, чтобы строить бизнес. Сергей попросил букеров обращаться с любыми советами и предложениями, чтобы компания могла улучшить качество работы. Далее Спиридонов представил Веронику Ясинскую, которая много лет успешно руководит отделом «Вольга Украина», а недавно вошла в состав правления компании, заняв должность директора по развитию.

Слово перешло к директору по коммуникациям Катерине Назаровой. Она представляла анимацию, поскольку очень любит именно этот жанр. Первым Катерина представила мультфильм РОК ДОГ, сказав, что у картины есть шанс стать хитом. Главными плюсами проекта компании видится качественная анимация, популярный жанр музыкальной комедии, представление жизни животных в человеческом мире, что так успешно сработало в случаях с ТАЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и ЗВЕРОПОЛИСОМ. У релиза обширная рекламная поддержка, направленная как на детей, так и на их родителей, в том числе анонсы проекта и розыгрыши билетов и большого приза на радио-станциях. Суммарный охват в сфере диджитал – 15 млн человек. Трейлер РОК ДОГА был прикреплен к БАЛЕРИНЕ и БОССУ-МОЛОКОСОСУ, а также в отдельных сетях к то же ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и ЗВЕРОПОЮ. Назарова рассказала, что прокатное удостоверение получено на 27 апреля, и кинотеатры могут поставить мультфильм в расписание раньше даты, указанной в рекламных материалах. После слайда с представлением озвучантов – Никиты Преснякова и Николая Фоменко – было показано два ролика по мультфильму.

Далее был представлен мультфильм ПОДВОДНАЯ ЭРА, релиз которого назначен на 1 июня, День защиты детей. По сюжету люди покинули планету, и в затопленных городах теперь живут различные рыбы и животные. По словам директора по коммуникациям, в мультфильме очень тщательно представлен подводный мир, а взаимоотношения героев прописаны очень тонко. Поддержка у картины также широкая. Из ее особенностей можно выделить брендирование отделов аквариумистики в сети зоомагазинов «Бетховен». Гостям презентации был представлен проморолик, часть действия в котором происходила на Титанике, что выглядело довольно забавно.

Следующий проект, это БИГФУТ МЛАДШИЙ от создателей КОТА ГРОМА и студии, работавшей над РОБИНЗОНОМ КРУЗО. Это история о мальчике, которому предстоит выяснить, что его отец – бигфут, то есть снежный человек. По картине были представлены отрывки, в том числе незавершенный, короткий тизер, который совсем скоро будет разослан по кинотеатрам, а также очень эффектный, аттракционный отрывок в 3D. Трейлер фильма будет прикреплен к РОК ДОГУ, ПОДВОДНОЙ ЭРЕ и ГАДКОМУ Я 3.

На 26 октября намечен старт мультфильма МЫ – МОНСТРЫ, который расскажет об обычной семье с детьми-подростками. Только приключения у этой семьи вовсе не обычные – в Хэллоуин ведьма накладывает на них проклятие, от чего родители и дети превращаются в монстров. Мама, например, становится вампиром, а папа – Франкенштейном. Про маркетинг этой картины, обладающей, по мнению компании, захватывающим сюжетом, яркими персонажами и юмором для всех, будет рассказано отдельно на летнем Кинорынке.

Следующей выступающей была Дарья Рязанцева, глава кинопрокатного отдела «Вольги». Она представляла три картины, грядущие к прокату во втором полугодии 2017, и одну, намеченную на начало 2018 года.

Анимационный фильм РАСПРЕКРАСНЫЙ представляет собой музыкальную комедию о принце-ловеласе, который проклят безграничным обаянием. Распрекрасный обручен с тремя принцессами, но должен найти свою настоящую любовь до того, как ему стукнет 21 год, иначе отец лишит его наследства. Избранницей принца становится воровка, на которую его чары не действуют. В записи саундтрека приняли участие мировые звезды Деми Ловато и Аврил Лавин. Зрителям презентации был продемонстрирован ролик, персонажи которого напомнили героев мультфильма РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ, хотя анимация новинки по качеству несколько уступает проекту мейджора.

Далее был представлен мультфильм THE JUNGLE BUNCH, который вероятнее всего получит локализацию «Дозор джунглей». Хулиганский мультфильм расскажет о команде зверей, которые защищают джунгли. Во главе дозора стоит сумасшедший оранжевый пингвин, который уверен, что он тигр. Было продемонстрировано несколько эксклюзивов разной степени завершенности, в хорошем смысле насмешивших гостей «Вольги».

Закончив с мультфильмами, Дарья Рязанцева представила по ее словам «один из самых горячих тайтлов» прошедшего рынка в Берлине ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2, грядущий к прокату в России 30 ноября 2017 года. Дарья напомнила, что первая часть фильма успешно отработала в прокате и получила положительный «сарафан». Материалы по новому фильму будут представлены позднее, а пока был показан очаровательный и смешной отрывок из первой части, в котором актрисы-исполнительницы главных ролей общались со своими мамами.

Был представлен эксклюзивный проморолик фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2, в котором появились Хью Грант и Брендан Глисон. Над фильмом работал продюсер ГАРРИ ПОТТЕРА и ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ. «Вольга» обещает сделать все, чтобы удвоить кассу первого фильма.

Дарья передала слово креативному директору компании Николаю Митропольскому, который с гордостью представил обновленную версию фильма ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D, запланированную на 24 августа, как раз в годовщину Судного дня. Николай напомнил о том, что перезапуски фильмов в 3D собирают в кинотеатрах хорошие деньги. Фильм ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ был ремастерирован в 4K. Убрано зерно, проведена повторная цветокоррекция, выстроена глубина. На презентации был показан будущий ролик картины с довольно выразительным 3D. Дубляж фильма пока не сделан, но компания планирует его осуществить.

Следующим был представлен ОВЕРДРАЙВ, старт которого запланирован на 20 июля 2017. Николай порекомендовал прикрепить ролик этого фильма такой популярной в России тематики к ФОРСАЖУ 8. ОВЕРДРАЙВ расскажет о двух братьях-угонщиках машин, которые попадают в переделку. В главной роли сын известного актера и режиссера Скотт Иствуд. Глобальным партнером фильма выступит BMW, реклама появится на ТВ, в Интернете. Планируется outdoor в местах максимального скопления трафика. Возможно, «Вольга» привезет на премьеру в Москве Скотта Иствуда. В США дистрибьютором картины выступит мейджор, название которого Николай на презентации не раскрыл.

Далее говорилось о РЕНЕГАТАХ, продюсерском проекте Люка Бессона, который выйдет в прокат 7 сентября. Фильм расскажет о команде спецназа ВМС, которая узнает о золоте, покоящемся на дне одного из озер где-то на территории бывшей Югославии. В историю ренегаты влипнут, когда решат это золото забрать. Над картиной работали создатели трилогии ЗАЛОЖНИЦА. По мнению Николая, в фильмы сыграли актеры разной степени известности, однако кастинг получился очень органичным и сбалансированным, а фильм – масштабным. Режиссером выступил работавший над ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ 5 Стивен Куэйл. Был показан динамичный трейлер, уже доступный в Интернете и ориентированный преимущественно на американский рынок. Для нашей аудитории стоило бы предложить в будущем вывести на авансцену любовную историю и обилие экшна, которого в картине предостаточно (редакция БК видела фильм целиком на AFM).

Под занавес своей части презентации Николай Митропольский представил хоррор ШКАТУЛКА, который появится на экранах нашей страны 13 июля. Режиссером новинки выступил Джон Р. Леонетти, работавший над ПРОКЛЯТИЕМ АННАБЕЛЬ. Главная героиня в исполнении Джои Кинг (ЗАКЛЯТИЕ) находит загадочную шкатулку, которая исполняет все самые страшные желания школьницы-неудачницы. Однако цену подобных услуг девушке еще предстоит узнать. Гости презентации увидели тизер картины, трейлер же появится только в мае.

Слово взял директор по закупкам контента Сергей Некрасов. Он представил еще один хоррор – СИНЯЯ БЕЗДНА (дата старта – 15 июня 2017). Сергей напомнил, что картины про акул, каковой и является новинка, неизменно пользуются успехом у зрителей, и рассказал о широкой планируемой рекламной поддержке. Был показан локализованный трейлер, в котором две девушки в клетке упали на кишащее акулами морское дно. Ролик, как и Сергей Некрасов в своей проморечи, напомнил о недавней ОТМЕЛИ.

Затем была представлена поистине хулиганская комедия ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО с Брюсом Уиллисом в главной роли. Частный детектив в исполнении Брюса соглашается выполнять поручения преступников, чтобы вернуть свою собаку. Помимо крепкого орешка, в фильме сыграли Джейсон Момоа, Фамке Янссен и Джон Гудман. Был показан трейлер картины, смешной и довольно дерзкий.

Всего один эксклюзивный кадр был представлен по фильму ПАССАЖИР, назначенному на 11 января 2018 года. Некоторые материалы можно было увидеть в Берлине, однако сейчас все подробности фильма держатся в секрете, и «Вольга» раскроет часть из них только на следующем Кинорынке. Пока известно, что в фильме бывший полицейский в исполнении Лиама Нисона, находясь в поезде, должен будет обнаружить и уничтожить таинственного пассажира. Главному герою известно только имя его цели, но оно подходит и женщине, и мужчине. На кону не только деньги, но и жизнь семьи героя Нисона, а противник умен, хитер и непредсказуем. Четвертая совместная работа Лиама Нисона и режиссера Хауме Кольет-Серра обещает быть масштабной.

Затем была представлена ПЕРЕСТРЕЛКА, которая выйдет в прокат уже совсем скоро – 27 апреля. Директор по закупкам рассказал, что это фильм, бьющий прямо в цель, так как в нем сошлись многие составляющие успеха. Исполнительным продюсером картины выступил Мартин Скорсезе, а сам фильм снят в стилистике раннего Тарантино, но при этом является самостоятельным произведением. Подклейки по фильму начались с января, и охват составил около 1 млн человек. Реклама на ТВ ориентирована в основном на мужскую аудиторию. В Интернете акцент делается на особые форматы, скоро будет запущена мини-игра по фильму. Было показано видео о недавнем привозе Арми Хаммера в Москву и его участии в шоу «Вечерний Ургант».

Завершил презентацию рассказ о фильме, который уже много лет находится в работе, и по новой информации выйдет на экраны ориентировочно в ноябре 2018 года. Это АМПИР V по роману Виктора Пелевина. Картину представил режиссер, сценарист и продюсер Виктор Гинзбург и сопродюсер Антон Меркуров. Гостям «Вольги» рассказали об огромных тиражах выдержавшей 9 изданий книги-первоисточника (совокупный тираж – 230 тысяч экземпляров). Бюджет кинокартины составит 330 млн рублей. Рекламную поддержку фильму помимо прочих окажет Lexus. Машина этой марки появляется в показанном на презентации тизере картины. Фильм уже прославился благодаря участию в системе краудфандинга, а также онлайн-кастингу, который, по словам создателей, дал бесплатный многомиллионный охват. На данный момент подтверждено участие в фильме Павла Табакова (ДУЭЛЯНТ) и Александра Петрова (ПРИТЯЖЕНИЕ), съемки начнутся в сентябре. Генеральным продюсером выступает Александр Мамут.

14.04.2017 Автор: Анна Багрова