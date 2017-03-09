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Наталья Хлюстова станет директором отдела продаж WDSSPR

Она займет эту должность 1 апреля

В команде компании WDSSPR пополнение. Должность директора отдела продаж с 1 апреля займет Наталья Хлюстова. Ранее она управляла кинодистрибуцией IMAX в России и странах СНГ, а до этого в компании «Централ Партнершип» возглавляла подразделение CP Classics. 
 
«Я давно знаком с Натальей и могу с уверенностью утверждать, что весь ее предыдущий опыт свидетельствует о профессионализме, глубоком знании законов и специфики нашего рынка кинопроката, – комментирует назначение генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко. – Мы очень рады тому, что Наталья присоединяется к нашей команде, и глубоко убеждены, что вместе с ней наша компания сможет уверенно развивать успех предыдущих лет деятельности на российском рынке».  
 
«Меня вдохновляет возможность присоединиться к замечательной команде «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», – говорит Наталья Хлюстова, – динамичной, творческой и открытой. Я благодарна корпорации IMAX за бесценный опыт и остаюсь преданным поклонником этого формата».
 
Компания WDSSPR («Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг») была основана в 2007 году  международными компаниями Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International в качестве совместного предприятия для проката кинофильмов своих студий на территории России и СНГ. С 2011 года компания занимает лидирующую позицию на рынке кинопроката России и СНГ.
 

09.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR

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