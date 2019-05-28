Якутия будет вкладывать в местный кинематограф не менее 80 млн рублей в год

Якутия будет вкладывать деньги в развитие и продвижение местного кинематографа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава региона Айсен Николаев. Для задуманного в регионе будет создан Фонд поддержки креативных индустрий и талантов.

На заседании, прошедшем накануне, Николаев заявил, что в развитие кинематографа Якутия готова вкладывать не менее 80–100 млн рублей ежегодно. Эти средства будут реализовываться с 2020 года. Власти региона настаивают на том, что эти деньги должны пойти только на непосредственную поддержку съемок фильмов.

Кроме того, в республике решено построить центр развития кино, в состав которого войдут киношкола и студия постпродакшна. По информации местной прессы, школа предложит программы с участием профессионалов с российским и мировым опытом и выпустит 3D и 2D-аниматоров, операторов, моушн-дизайнеров и кинопродюсеров. Media Lab, или постпродакшн-студия, позволит произвести весь процесс обработки фильма после съемок − озвучку, цветокоррекцию, компьютерную графику и многое другое.

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28.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЯСИА