Якутия примет концепцию развития местной киноиндустрии

Правительство Якутии в 2021 году должно принять концепцию развития киноиндустрии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы. Об этом сообщает ТАСС. Особый акцент в ней будет сделан на продвижении якутского кино на международный кинорынок, помощь в создание копродукции и расширение технических возможностей компании «Сахафильм».

«Мы все это должны обратить уже в серьезную киноиндустрию, которая не только получает призы на международных кинофестивалях, но и «генерит» достаточно серьезный денежный поток, − отметил глава республики Саха Айсен Николаев. Его слова также цитирует ТАСС.

Ранее якутское правительство выделяло на поддержку кинематографа не более 5 млн рублей в год. Они распределялись между снимающимися здесь проектами. Так как картин было достаточно много, суммы на каждую были минимальными. Изменения в этом вопросе произошли в 2020 году − на поддержку киноиндустрии в Якутии должны были выделить уже 80 млн, но из-за пандемии коронавируса фактически на эти цели было направлено 50 млн рублей. Из них 20 млн рублей ушли на первый крупный конкурс грантов для якутских кинопроизводителей. Его выиграли семь проектов.

Якутское кино все громче заявляет о себе, причем уже и за пределами республики. В 2020 году якутская лента ПУГАЛО получила главный приз «Кинотавра», а уже в 2021-м картину отметили одним из призов на международном кинофестивале в норвежском Тромсё. Кроме того, якутская лента ЧЕРНЫЙ СНЕГ в 2020 году стала одной из победительниц фестиваля «Окно в Европу».

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС