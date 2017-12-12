Яндекс назвал самые интересные россиянам фильмы и сериалы года

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили какие темы вызвали повышенный интерес россиян в уходящем году. Помимо новостных поводов, звезд, мемов и трендов года сервис назвал самые интересные россиянам фильмы и сериалы. В Яндекс заявляют, что уникальность их списка в том, что он составлен не редакцией, а алгоритмами. В него попадают только те темы, которые в течение года вызвали у пользователей ресурса наибольший всплеск интереса. «Темы года по-Яндексу» – это не то, о чем много спрашивали в целом, а то, о чем в уходящем году стали спрашивать гораздо больше, чем раньше, и новые вещи, вызвавшие большой интерес.

Среди кинофильмов лидером по поисковым запросам Яндекса стал фильма ужасов ОНО. Чаще всего пользователи искали как бесплатно посмотреть фильм в HD, а также больше информации о его создателях и актерах. На втором месте мультфильм ГАДКИЙ Я 3, на третьем – СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ ЧАСТЬ 2. Кроме того, в топ-10 вошли ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (5 место), ФОРСАЖ 8 (7 место), ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (8 место), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (10 место). Есть в списке и российское кино: это ВИКИНГ (4 место), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (6 место) и ПРИТЯЖЕНИЕ (9 место).

Самым популярным российским сериалом года стал проект СТС «Молодежка». Кроме того, в топе нашлось место еще трем проектам канала – «Отель Элеон» (2 место), «Ивановы-Ивановы» (4 место), «Вы все меня бесите» (9 место). На третье место попал сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», основной пик запросов на который пришелся перед началом его повторного показа на ТВ-3 в ноябре. С пятого по восьмое место занимают проекты ТНТ – «Ольга» (5 место), «Улица» (6 место), «Адаптация» (7 место), «Физрук» (8 место). Интересно, что на последнем месте в десятке оказался проект от «Первого канала» «Отчий берег».

В топе зарубежных сериалов предсказуемо лидирует «Игра престолов», а вот на втором месте неожиданно оказался украинский сериал «Гречанка». Еще одним сюрпризом можно назвать присутствие в десятке норвежского молодежного сериала «Стыд» (Skam) на 7 месте. Кроме того, в топе представлены проекты «Шерлок», «Ривердэйл», «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное», «Табу», «Флэш» и «Твин Пикс».

12.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс