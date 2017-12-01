Важные кадровые изменения в третьей по величине сети кинотеатров России. Елена Захарова назначена директором по кинопрокату «Киномакса». Она пришла на смену Геннадию Ходосу, который покинул компанию в ноябре этого года. Причинами ухода своего уже бывшего директора по кинопрокату в «Киномаксе» называют «новые планы и договоренности с акционером компании». Генеральный директор киносети Дмитрий Нартов выразил ему благодарность за многолетний труд и вклад в развитие компании. Геннадий Ходос стоял у истоков сети «Киномакс», он отработал там более 10 лет.

Новый директор по кинопрокату сети Елена Захарова имеет двадцатилетний опыт работы в киноиндустрии. Она начинала карьеру в кинотеатре «Кодак Киномир», который в свое время был куплен компанией «Киномакс» у Пола Хэта. С 2003 по 2011 годы Захарова возглавляла отдел по репертуарному планированию сети кинотеатров «Kinostar De Lux», а до сентября 2017 года занимала должность директора по кинопоказу и репертуарному планированию сети «Каро».

В «Киномакс» Елена Захарова будет отвечать за репертуарное планирование и коммерческую рекламу от прокатных компаний.

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01.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киномакс