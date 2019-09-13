Сергей Зернов ушел с поста гендиректора студии Горького

У киностудии им. Горького меняется руководство. В отставку уходит глава студии Сергей Зернов. Об этом сообщают «Ведомости». Зернов руководил компанией 20 лет, он уходит по соглашению сторон. По информации источников газеты, топ-менеджер не сумел найти общий язык с новым Советом директоров. Недовольство деятельностью Зернова высказывал и министр культуры Владимир Мединский.
Зернову вменяют срыв программы модернизации студии, которая давно должна была вступить в активную фазу, но пока по большому счету не началась. Средства на нее киностудия должна была получить от продажи непрофильных активов − нескольких объектов в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидалось, что реализация территорий двух автобаз, нескольких участков в Москве и Санкт-Петербурге и детского лагеря в Подмосковье должны принести до 4 млрд рублей.
Источники «Ведомостей» говорят, что Минкультуры было недовольно тем, что студия затягивает сроки производства фильмов, получивших государственное финансирование. Особое раздражение вызывал проект мультфильма СУВОРОВ, который находится в производстве с 2013 года.
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13.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
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