«Амедиатека» рассказала о премьерах декабря

«Амедиатека» рассказала о премьерах, которые появятся на видеосервисе в декабре. Зрителей ждут несколько громких проектов − новые серии любимых сериалов, свежие проекты и спортивные трансляции. Так, 12 декабря пользователи смогут посмотреть бой Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев, а 19 декабря – Геннадий Головкин vs Камил Шеремета. Кроме того, в декабре на сервисе выйдет специальный карантинный выпуск главного молодежного сериала планеты «Эйфория», посвященный жизни главных героев на карантине. Зрители узнаем, как Ру, Джулс, Кэсси и другие справляются с пандемией и ее последствиями.

Кроме того, в декабре на «Амедиатеке» выходят:

С 3 декабря: документальный фильм БОГ ДЕТЕЙ.

Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворивших бесчисленное количество женщин. К Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для осеменения женщин, и длилось такое «лечение» десятилетиями. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются раскрыть и осознать неприятную правду своего происхождения.

С 7 декабря: сериал «Ваша Честь», 1 сезон.

Брайан Крэнстон прожигает экран харизмой в драме от режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера. Название «Ваша честь» проект получил неслучайно: в центре событий — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка.

С 10 декабря: документальный фильм ЗМЕЯ ИЗ АЛАБАМЫ.

Удивительная история Глена Саммерфорда, попытавшегося убить свою жену с помощью гремучей змеи. В некоторых церквях США, относящихся к Движению Святости, проповедники практикуют религиозные обряды со змеями, которые демонстрируют силу их веры. Однако Саммерфорд перестарался, и все вылилось в затяжное судебное дело. Фильм не только разбирает конкретный случай «перебора» с ритуалом, но и проливает свет на культуру использования змей в религиозных целях.

С 18 декабря: сериал «Противостояние», 1 сезон.

Экранизаций Стивена Кинга много не бывает! «Противостояние» − захватывающая дух история о мире, где от вируса вымирает 99% населения. На осколках цивилизации возникает некий Рэндалл Флегг, которого называют посланником дьявола. Он собирает свою паству, однако ему противостоит «Свободная зона» − комьюнити под предводительством Матушки Абигейл, женщины, способной призывать к себе людей во снах. Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Вупи Голдберг, а в списке режиссеров значится Винченцо Натали и Джош Бун.

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Амедиатека