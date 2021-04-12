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В Великобритании раздали премии BAFTA

Триумфатором стала лента «Земля кочевников»

Вечером в воскресенье в Великобритании состоялась основная часть вручения премий BAFTA − главных  кинематографических наград страны. Триумфатором нынешней церемонии, которая из-за пандемии состоялась в виртуальном формате, стал фильм ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ. Лента получила четыре BAFTA, в том числе как «Лучший фильм», за лучшую операторскую работу (Джошуа Джеймс Ричардс) и режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшее исполнение главной женской роли (Френсис МакДорманд).

Российский фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, выдвигавшийся в номинации «Лучшая картина на иностранном языке», остался без наград: его обошел фильм Томаса Винтенберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ.

Сразу две награды досталось ленте ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ. Ее отметили как «Лучший британский фильм года» и за «Лучший оригинальный сценарий». По две BAFTА также получили проекты ДУША (лучший анимационный фильм и лучшая музыка), ЗВУК МЕТАЛЛА (лучший монтаж и лучшая работа со звуком) МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА (лучшие костюмы и лучший грим и прически) и ОТЕЦ (лучший исполнитель главной роли для Энтони Хопкинса и лучший адаптированный сценарий). ДОВОД отметили призом за лучшие визуальные эффекты.

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12.04.2021 Автор: Артур Чачелов

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