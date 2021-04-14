Объявлена программа бизнес-площадки 43-го ММКФ и Московского молодежного кинофорума

22-25 апреля в Фестивальном центре «Октябрь» (зал №9) и в кинотеатре «Иллюзион» в традиционном формате проведут бизнес-площадку 43 Московского международного кинофестиваля и деловую программу Московского молодежного кинофорума-2021 − одного из этапов Всероссийского молодежного кинофорума.

В эти дни пройдут презентации зарубежных платформ и образовательных программ с участием европейских экспертов, серия open talk «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху», «Особенности подготовки кадров в регионах», «Прокатчики или платформы? Кому отдать фильм?», open talk «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?» и презентация региональных кинокластеров «Снимаем кино в России» с участием представителей 27 регионов России.

Ключевым событием площадки станет Московский питчинг дебютантов с общим призовым фондом 6 миллионов рублей. Для участия в питчинге было подано 749 проектов, из которых Отборочная комиссия выбрала 42 в категориях «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» и «Work-in-progress». В каждой из категорий будет вручен денежный приз в размере 1 000 000 рублей, а также призы от партнеров и экспертов питчинга.

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников (не более 50 человек). Параллельно на youtube-канале Moviestart будет проводиться онлайн-трансляция всех мероприятий.

Программа бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля и Московского молодежного кинофорума:

22 апреля. Кинотеатр «Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24, зал №9).

«Зарубежные площадки: возможности для дебютантов. Doc».

12:00–12:25. Презентация платформы pitchthedoc.com. Спикеры – Adam Paplinski и Katarzyna Szarecka (Польша) (онлайн). Модератор – продюсер документальной программы ММКФ Анастасия Безрук.

«Зарубежные площадки: возможности для дебютантов. Script».

12:25–12:50. Презентация Torino film lab. Спикер – Mercedes Fernandez Alonso (Испания) (онлайн).

«Зарубежные площадки: возможности для дебютантов. Pitch».

12:50–13:10. Презентация Международного Таллинского кинофестиваля «Темные ночи». Спикер – директор фестиваля Tiina Lokk (Эстония) (онлайн).

«Зарубежные площадки: возможности для дебютантов. Meeting».

13:10–13:30. Презентация Sofia meeting. Спикер – Mira Staleva (Болгария) (онлайн). Модератор – консультант по международным кинорынкам и кинофестивалям ТВ-3 Анна Арутюнова.

14:00–15:30. Open talk «Зарубежные площадки. Российский опыт». Спикеры: участник Berlinale Talents Егор Одинцов, организатор Недели российского кино в Индии Алам Сарфарас, участник программы EAVE on DEMAND in Russia Катерина Михайлова, участник Torino film lab Елена Бродач. Модератор – креативный продюсер 1-2-3 Production Анна Гудкова.

16:00–17:30. Open talk «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху». Спикеры – Антон Калинкин (веб-кинотеатр CHILL/Ассоциация производителей web-контента), Дмитрий Табарчук (Art Pictures Vision), Наталья Клибанова («Амедиа Продакшн»). Модератор – кинокритик Егор Москвитин.

23 апреля. Кинотеатр «Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24, зал №9).

11:00–12:00. Open talk «Особенности подготовки кадров в регионах». Спикеры – Борислав Володин (Art masters), Павел Данилов (Санкт-Петербургский институт кино и телевидения), Анна Шарова (Московская школа кино), Дмитрий Котов (Высшая школа экономики, киношкола «Арка»), Андрей Зубов (Медиаполис, Тюмень), Ульяна Белецкая (Siberia.doc, Красноярск). Модератор – главный редактор портала «Moviestart» Юлия Волкова.

12:30–15:00. Презентация региональных кинокластеров «Снимаем кино в России» с участием представителей 27 регионов России. Эксперты – Светлана Максимченко (Министерство культуры РФ), Сергей Сельянов (кинокомпания CTB, АПКиТ), Виктор Будилов (ГК «Гамма»), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Дмитрий Табарчук (компания Art Pictures Vision), Евгения Данильченко (Российский экспортный центр), Марина Абрамова (Роскультцентр), Алам Сарфарас (Индия), Анастасия Зуенко (Московская кинокомиссия), Евгений Григорьев (Свердловская киностудия), Нина Кочеляева (Новый институт культурологии), Ирина Мастусова (Ассоциация анимационного кино), Стивен Мао (США). Приглашенные гости – Лариса Солоницына (Союз кинематографистов России), представители ведущих продюсерских компаний. Модератор – куратор бизнес-площадки ММКФ, руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум» Дмитрий Якунин.

15-30–16-30. Open talk «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?». Спикеры – Алексей Троцюк (студия Yellow, Black and White, START), Андрей Першин (Жора Крыжовников), креативный продюсер «НМГ Студии», генеральный продюсер more.tv, Роман Дорофеев («Русский Репортаж»), Ирина Пономарева («Белые ночи»), Елена Фисенко (Capella Film), Сергей Корнихин («Друг друга»). Модератор – обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина

17:00–18:00. Open talk «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?». Спикеры – режиссер фильма ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО Петр Хики, директор АНО «Якутская республиканская киносеть» Петр Чиряев, директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис. Модератор – кинокритик, советник ректора ВГИК Андрей Апостолов.

18:30–20:00. Скрининг-показы лауреатов Питчинга дебютантов 2019-2020.

24 апреля. Кинотеатр «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15).

Московский питчинг дебютантов

10:30–12:00. Категория «Короткометражное игровое кино».

12:30–14:00. Категория «Документальное кино».

14:30–16:00. Категория «Полнометражное игровое кино».

16:30–18:00. Категория «Work-in-progress».

25 апреля. Кинотеатр «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15).

Московский питчинг дебютантов

11:00–12:30. Категория «Веб-сериалы».

13:00–14:30. Категория «Телесериалы».

15:30–17.00. Мастер-класс «Интеллектуальные права». Спикер – коммерческий директор n’RIS Григорий Туринцев.

15:30–17:00. One-on-meetings для экспертов, участников и гостей бизнес-площадки ММКФ.

В Экспертный совет питчинга войдут ведущие представители киноиндустрии, среди которых: председатель Правления Ассоциации продюсеров, глава Кинокомпании СТВ, Сергей Сельянов, художественный руководитель студии «Остров», режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, генеральный директор Творческой студии «Стелла» и студии «ВГИК-Дебют» Федор Попов, российский продюсер, учредитель Международного фестиваля веб-сериалов Realist WebFest, создатель веб-кинотеатра CHILL и Российской Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин, первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, главный редактор сайта «Кинорепортер» Мария Лемешева, генеральный директор Международного кинорынка «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко, генеральный директор кинокомпании «Первое кино», креативный продюсер «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев, креативный продюсер «ТНТ-Премьер» Анна Гудкова, сценаристы Андрей Золотарев и Роман Кантор, генеральный продюсер компании «Друг друга» Сергей Корнихин, продюсер, режиссер Стивен Мао (США), заместитель генерального директора фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов, креативный продюсер продюсерского центра «Яндекс. Студия» Владислав Рубин, генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников и другие.

Организаторы: Дирекция Московского международного кинофестиваля, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, веб-кинотеатра CHILL, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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14.04.2021 Автор: БК