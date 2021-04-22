В Москве открывается 43-й Международный кинофестиваль

22 апреля в столице начинает работу 43-й Московский международный кинофестиваль. На прошедшем накануне официального открытия пресс-брифинге президент кинофестиваля Никита Михалков рассказал, что во время киносмотра зрителям покажут больше 200 фильмов, дав возможность ознакомиться с современным мировым кинематографом.
«Время очень тяжелое, мои коллеги проделали огромную работу, чтобы организовать фестиваль за такой короткий срок, − цитирует Михалкова ТАСС. − В 2020 году было 189 фильмов, в этом − 210... Программы авторские, внеконкурсные программы, специальные получились очень насыщенными... 24 зала будут показывать фильмы».
Сообщается, что все показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Фестиваль открывается фильмом Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова ДЕВЯТАЕВ. В основную конкурсную программу включены 13 фильмов из разных стран.
Фестиваль продлится до 29 апреля.
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22.04.2021 Автор: Артур Чачелов
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