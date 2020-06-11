More.tv назвал сериал «Чики» самым успешным стартом видеосервиса

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv сообщил, что вышедший 4 июня российский сериал «Чики» показал самый успешный старт за всю историю сервиса. К сожалению, конкретных цифр сервис не называет. Проект режиссера Эдуарда Оганесяна о четырех подругах, решивших завязать с работой на трассе и открыть свой бизнес, входит в линейку собственных сериало more.tv More Originals.

Благодаря «Чикам» в предыдущий уикенд мобильное приложение more.tv заняло лидирующую позицию в AppStore среди всех видеосервисов, а также вторую строчку среди всех приложений в категории «развлечения». Сериал также возглавил топ самых популярных проектов по запросам на «Кинопоиске» и независимый рейтинг портала Filmpro по популярности сериалов в интернете. Музыкальный трэк Ивана Дорна «Чики», записанный специально для сериала, вошел в топ-100 российских синглов в AppleMusic.

«Чики» получили хорошую профессиональную критику, а также восторженные отзывы зрителей. Многие уже назвали проект лучшим российским сериалом года, отметили свежесть и остроту поднятых тем, яркие и смелые диалоги. Новые серии выходят еженедельно по четвергам до 16 июля. Первый эпизод сериала, а также специальное блиц-интервью со звездами проекта Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой, Ириной Носовой и Аленой Михайловой можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале more.tv.

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11.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv