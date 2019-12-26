Путин поручил увеличить финансирование дебютного кино

Финансирование дебютного кино в России будет увеличено. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам посещения ВГИКа в октябре. Документ появился на сайте Кремля, на него ссылается РБК.

Правительству поручено разработать и внести в Госдуму законопроект, в котором предусматривается финансирование производства и проката дебютных фильмов. При этом предполагается, что такое финансирование не будет зависеть от метража фильмов и их вида.

Впрочем, претендовать на финансирование могут не все дебютанты, а лишь режиссеры, которые являются выпускниками федеральных государственных вузов, реализующих программы по кинематографии. Помимо этого фильмы должны быть сняты ими в течение пяти лет после получения режиссерами высшего образования.

Первый доклад по теме президент хочет получить до 30 марта. Помимо этого кабмину поручено вместе с кинематографическим сообществом разработать предложения по возрождению в России государственного производства документального кино и научно-популярных картин.



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26.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК