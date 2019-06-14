Россияне назвали любимые мультфильмы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос на тему мультфильмов. Социологи попросили россиян назвать свои любимые анимационные проекты. В десятку самых популярных, как и ожидалось, вошли в основном советские мультфильмы. А первое место с большим отрывом занял мультсериал «Ну, Погоди!». Его назвали 65% опрошенных. При этом, 80% выбравших мультфильм, признались, что смотрели все его выпуски.

RNS отмечает символичность результатов: в 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода первого выпуска «Ну, погоди!»

В тройку лидеров также вошли «Каникулы в Простоквашино» (31%) и мультсериал «Маша и медведь» (16%). Последний − стал единственным современным проектом, отмеченным опрошенными. На 8 место попал и единственный в десятке иностранный проект − мультсериал «Том и Джерри». Его отметили 6% опрошенных. Кроме того, помимо вышеназванных мультфильмов в топ-10 вошли мультфильмы «Винни-Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» (8%), «Ежик в тумане» (8%), «Жил-был пес» (4%) и «Бременские музыканты» (4%).

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14.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS