«Формула кино» будет устраивать сеансы для зрительниц с младенцами

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» запускает акцию для родителей с младенцами. Один-два раза в месяц в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в специально оборудованном для комфортного просмотра зале можно будет посмотреть популярные новинки кинопроката в комфортной и дружелюбной совсем маленьким детям атмосфере. Кинотеатр обещает свободный доступ в зал с колясками, приглушенный свет и звук.

«Необходимость организации кинопоказов для мам с маленькими детьми была для нас очевидна, поскольку родители в декрете часто вынуждены отказывать себе в самых простых удовольствиях, в том числе и в походах в кино, – прокомментировал новость генеральный директор Объединенной киносети Роман Линин. – С открытием специальных сеансов можно будет не ждать, пока ребенок вырастет, и продолжать смотреть новые фильмы на большом экране. Такие показы широко распространены в американских и европейских киносетях, например программа Newbies в британской сети Odeon. Мы думаем, что и в России многие мамы с удовольствием воспользуются такой возможностью».

Первый сеанс состоится 11 декабря в 11:00 в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Специально для мам с малышами будет показана новогодняя комедия ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. В дальнейшем планируется увеличение количества сеансов и распространение программы на другие кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино».

04.12.2017 Автор: Артур Чачелов