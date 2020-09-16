Дэйв Франко представит «Кто не спрятался» на Comic Con Russia Online

Звезда ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА Дэйв Франко станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Актер представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ с Дэном Стивенсом («Аббатство Даунтон», «Легион») и Элисон Бри («Блеск») в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

По сюжету, две молодые пары решили провести выходные на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры.

«Я хотел, чтобы зрители испытывали страх с первых кадров фильма. Мне было важно, чтобы люди чувствовали напряжение даже в моменты, когда на экране не происходит ничего страшного. Я говорю о таком страхе, который надолго останется с вами, и вы будете вспоминать мой фильм каждый раз, когда решите снять жилье», – рассказывает Дэйв Франко.

Фильм выйдет в российский прокат 22 октября.

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16.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Comic Con Russia