Киностудия Горького запускает канал на YouTube

Киностудия Горького объявила о запуске собственного YouTube-канала. Он начал работать 2 мая. Среди первых картин из золотой коллекции студии, размещенных там, зрители смогут найти военные драмы А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..., ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ, ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ, а также многосерийный телефильм «Семнадцать мгновений весны». Появление этих лент приурочено к празднованию 75-летия Победы.

Пресс-служба студии сообщила, что число кинопроектов на канале со временем достигнет пяти сотен. Это вся «золотая классика» и многие другие картины, снятые с 50-х годов XX века. Там же появятся ленты последних лет − ПОДКИДЫШ, ДЕТКИ НАПРОКАТ, ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУРЫ и другие.

«Мы рады представить зрителям богатейшее наследие киностудии, которое оказало большое влияние на отечественный и мировой кинематограф», − сказала гендиректор студии Юлиана Слащева. Ее слова приводит пресс-служба.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

02.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС