«Горянки» Киностудии Горького попали на британский кинофестиваль Doc.London

Документальный фильм Киностудии им. М. Горького ГОРЯНКИ молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой, рассказывающий о жизни современных кавказских женщин, отобран в основную конкурсную программу британского международного фестиваля документальных фильмов Doc.London. Показы пройдут в Лондоне 24-25 марта.

Фестиваль Doc.London входит в глобальную сеть Doc.World, такие же фестивали проходят в Берлине, Генте и Бостоне. В программу попадают документальные фильмы об окружающей среде, дикой природе, наследии, а также социальные документальные фильмы, в том числе короткометражные.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, при участии Фонда Генриха Бёлля. Он рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.

«Фестивальная судьба наших ГОРЯНОК началась осенью с победы на российском кинофестивале, и вскоре фильм о жизни активных женщин в регионе с сильной патриархальной традицией вошел в шорт-листы нескольких значимых смотров, – отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. − И это только начало. Недавно киностудия начала продвигать перспективные ленты на международных фестивалях. Мы уверены, что новые фильмы смогут хорошо показать себя на мировых площадках».

В конце октября сразу после премьеры документальный фильм завоевал первый приз ХII Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Картина попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival. А также вошла в конкурсную программу крупнейшего американского фестиваля документального кино AmDocs.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

19.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киностудия им. Горького