Компания Kinodanz сменила название

Компания Kinodanz поменяла название. Теперь она называется KD Studios. Ренейминг является очередным шагом навстречу реализации стратегии развития компании. Об этом сообщает пресс-служба.

«В минувшем году мы самостоятельно занялись международной дистрибуцией нашего контента, а также активно ищем возможности копродукции, что также повлияло на принятие решения о переименовании компании − назрела необходимость подобрать более лаконичное и понятное для наших международных партнеров название», − рассказал CEO KD Studios Евгений Мелентьев.

Новое название и логотип будут представлены в рекламных материалах ближайших кинорелизов KD Studios. Это фильм ЭБИГЕЙЛ, выход которого намечен на 22 августа, и картина ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ, стартующая в кинотеатрах 28 ноября. Также в ближайшее время будет запущен новый сайт компании.

«Под новым именем мы продолжим заниматься производством и дистрибуцией полнометражных фильмов и сериалов, ориентированных как на российский, так и на мировой рынок, − комментирует новость CEO KD Studios Виктор Денисюк. − Руководящий состав, принципы деятельности, ценности и ориентиры компании останутся прежними».

KD Studios (до 2019 г. − Kinodanz) была основана в 2012 году Виктором Денисюком и Евгением Мелентьевым. Со временем она была преобразована в кинопроизводственный холдинг полного цикла. Компания производит полнометражные фильмы, фокусируясь на жанрах экшн, фэнтези, фантастика и приключения. Все проекты компании ориентированы как на российский, так и на международный рынок.

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20.03.2019 Автор: Артур Чачелов