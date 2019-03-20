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Компания Kinodanz сменила название

Теперь она называется KD Studios

Компания Kinodanz поменяла название. Теперь она называется KD Studios. Ренейминг является очередным шагом навстречу реализации стратегии развития компании. Об этом сообщает пресс-служба. 

«В минувшем году мы самостоятельно занялись международной дистрибуцией нашего контента, а также активно ищем возможности копродукции, что также повлияло на принятие решения о переименовании компании − назрела необходимость подобрать более лаконичное и понятное для наших международных партнеров название», − рассказал CEO KD Studios Евгений Мелентьев.

Новое название и логотип будут представлены в рекламных материалах ближайших кинорелизов KD Studios. Это фильм ЭБИГЕЙЛ, выход которого намечен на 22 августа, и картина ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ, стартующая в кинотеатрах 28 ноября. Также в ближайшее время будет запущен новый сайт компании.

«Под новым именем мы продолжим заниматься производством и дистрибуцией полнометражных фильмов и сериалов, ориентированных как на российский, так и на мировой рынок, − комментирует новость CEO KD Studios Виктор Денисюк. − Руководящий состав, принципы деятельности, ценности и ориентиры компании останутся прежними».

KD Studios (до 2019 г. − Kinodanz) была основана в 2012 году Виктором Денисюком и Евгением Мелентьевым. Со временем она была преобразована в кинопроизводственный холдинг полного цикла. Компания производит полнометражные фильмы, фокусируясь на жанрах экшн, фэнтези, фантастика и приключения. Все проекты компании ориентированы как на российский, так и на международный рынок.

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20.03.2019 Автор: Артур Чачелов

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