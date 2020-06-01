Дмитрий Казуто не исключил возможности проведения «Кино Экспо» онлайн

Дмитрий Казуто не исключает, что «Кино Экспо» может пройти в виртуальном формате. Об этом он заявил в комментарии БК. При этом он все же выразил надежду, что Санкт-Петербургский международный Контент Форум и выставки «Кино Экспо» и «Контент Экспо» состоятся в запланированные сроки – 22-25 сентября. На данный момент дирекцией рассматриваются все возможные варианты выхода из затруднений, связанных с коронавирусом, от переноса форума по времени до перевода мероприятия в онлайн, но за четыре месяца до возможного старта все эти способы проведения пока воспринимаютсявсе же как запасные.

«В целом у нас все готово к проведению форума, но мы пока считаем преждевременным начинать широкую информационную кампанию. Ситуация находится в динамике, нужна определенность по срокам массового открытия кинотеатров и запуска широкого проката, — отметил Дмитрий Казуто в разговоре с БК. — Конечно, у нас есть несколько вариантов переноса и дат, и места проведения. Технически мы готовы сделать онлайн-версию форума, у нас все для этого есть. Но будет ли это востребовано индустрией, особенно с учетом острой проблемы безопасности контента? Не говоря уже о специфике восприятия контента на большом экране и в едином коллективе профессионалов. Одно дело – деловая программа и даже виртуальная выставка, но наши презентации – это совершенно особенная история, все это понимают. Также надо отдавать себе отчет в том, что проведение онлайн-мероприятия отнюдь не означает удешевления для участников по всем фронтам. Технологическая платформа, которая может обеспечить достойное проведение мероприятия такого масштаба в онлайн, с учетом всех аспектов безопасности контента, требует очень серьезных затрат, мы уже этот вопрос исследовали».

Если через четыре месяца будет по-прежнему необходимо соблюдать меры социальной дистанции и использование санитайзеров, дирекция «Кино Экспо» совместно с конгресс-центром «Экспофорум» обещают обеспечить участников форума всем необходимым, чтобы проведение мероприятия было 100% безопасным. Также к концу сентября соответствующие регламенты все еще могут требовать особого подхода к расписанию и рассадке людей в зале, чтобы обеспечить необходимое дистанцирование при просмотре презентаций. Для реализации данных мер будут приниматься скоординированные решения как с кинотеатрами, Ассоциацией кинодистрибьюторов и другими отраслевыми организациями, так и с Министерством культуры, Фондом кино, Министерством связи и цифрового развития и Администрацией Санкт-Петербурга.

По вопросу дальнейшей диджитализации рынков Дмитрий Казуто пошутил, что когда-нибудь технологии дойдут до такого уровня, что ездить на кинорынки будут не люди, а их «аватары», но вместе с тем предположил, что кинорынки рано или поздно вернутся в офлайн: «Сейчас у меня пока нет уверенности, что после преодоления пандемии кинорынки не вернутся в оффлайн. Пока ничто не может заменить ценности живого человеческого общения. Поэтому давайте будем надеяться на скорейшее возобновление возможности безопасного офлайнового общения! Пользуясь случаем я хочу пожелать всем коллегам, участникам контент-индустрии, крепкого здоровья, крепких нервов и удачи!».

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01.06.2020 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская

Источник: «Кино Экспо»