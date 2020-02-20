Московская кинокомиссия отчиталась об итогах двухлетней работы

20 февраля исполняется два года с начала работы Московской кинокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба «Москино». Кинокомиссия была создана на базе московского Департамента культуры и Москино. Ее работа организована по принципу службы одного окна: кинопроизводителям достаточно оставить заявку, чтобы получить консультации и помощь с согласованиями съемок в городе. Сегодня производители фильмов и сериалов обращаются в кинокомиссию ежедневно.
«За короткий срок благодаря своей эффективной работе комиссия заслужила большой авторитет в киноиндустрии. Значит, решение о создании «службы одного окна» для кинопроизводителей было очень своевременным, − считает Александр Кибовский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы. − Наш главный приоритет остается прежним − сделать Москву максимально удобным, приветливым и открытым городом для кинопроизводителей со всего мира».
За два года работы кинокомиссии были согласованы и проведены 880 съемок эпизодов как российских, так и международных проектов. Среди них фильмы, которые уже вышли в прокат: ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ Резо Гигинеишвили, БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ Александра Лунгина, ТЕКСТ Клима Шипенко и его же ХОЛОП − самый кассовый фильм в истории отечественного кинопроката. В Москве проходили съемки и иностранных проектов − эпизодов сериала «Чернобыль» HBO, сериала «Джек Райан» Paramount Pictures, фильма Yesterday Дэнни Бойла и других.
Скоро на экраны выйдут и новые проекты, в том числе СТРЕЛЬЦОВ Ильи Учителя, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, ТРОЕ Анны Меликян, ПРОБУЖДЕНИЕ Эдуарда Парри и многие другие. «Я всю жизнь снимаю фильмы в Москве и никогда раньше не задумывалась, что городу это тоже может быть нужно, пока не появилась Московская кинокомиссия, − признается Анна Меликян. − Уже два моих фильма мы сделали вместе, и это была всегда ощутимая помощь и поддержка в решении самых разных вопросов. Но главное − чувство, что городу это нужно».
Самыми популярными локациями для съемок в Москве за прошедшие два года были Парк «Зарядье», Красная площадь, ВДНХ, Триумфальная площадь, станции Московского метрополитена, Театральная площадь, Большой Москворецкий мост, Москва-Сити, Новый Арбат, Парк Горького, высотка на Котельнической набережной. Съемочными площадками становились автобусная остановка, трамвайное депо и даже открытый бассейн «Чайка».
Московская кинокомиссия оказывала содействие и в съемках на натурных площадках. Среди поддержанных проектов были ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ Андрея Кончаловского и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА Дмитрия Дьяченко. Для съемок фильма Кончаловского была согласована установка фрагмента декорации − центральной площади города Новочеркасск − на территории Спортивного комплекса «Лужники». Для съемок продолжения фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ был построен сказочный город Белогорье в районе деревни Верескино. Московская кинокомиссия оказывала содействие в проведении съемок фильма на улицах города и консультировала при подборе натурной площадки.
В настоящее время в съемочном периоде находится двенадцать проектов, поддержанных кинокомиссией.
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20.02.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Москино
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