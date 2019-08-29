Московская кинокомиссия до конца года поддержит съемки еще пяти кинопроектов

28 августа 2019 года в Департаменте культуры города Москвы прошло восьмое заседание Московской кинокомиссии. На нем председатель заседания, руководитель Департамента культуры города Москвы, Александр Кибовский озвучил итоги недавней встречи мэра Москвы Сергея Собянина с кинопродюсерами и режиссерами. На нем были приняты новые меры финансовой поддержки киносъемок, подняты вопросы обеспечения безопасности при их проведении, а также принято решение о создании натурных площадок на территории города.

На заседании было принято решение о поддержке Московской кинокомиссией съемок пяти фильмов до конца 2019 года. Это проекты ТРОЕ Анны Меликян, «Оптимисты-2» Алексея Попогребского, фильма под рабочим названием БОМБА Игоря Копылова, ОКТАВИЯ Юлиана Радльмайера и А ТЕПЕРЬ НЕ СМОТРИ Алексея Казакова.

Съемки новой картины Анны Меликян запланированы в период с сентября 2019 по январь 2020 года. В Москве они будут проходить на территориях городских вокзалов, нескольких парков, в книжном магазине и в одном из бассейнов. Главные роли в фильме исполнят Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Лента станет историей любовного треугольника, рассказанной с точки зрения каждого из троих его участников. Все трое героев влюблены и растеряны, и каждому из них предстоит сделать свой выбор.

Съемки кинокартины под рабочим названием БОМБА начались в июне 2019 года и продолжатся до конца ноября. Уже отсняты сцены в Российской государственной библиотеке и на Большом Каменном мосту. По сценарию несколько эпизодов планируется снимать на даче Сталина, в Музее-квартире Г.М. Кржижановского а также на центральных улицах и набережных Москвы. Картина расскажет историю создания первой атомной бомбы в СССР. В ролях − Виктор Добронравов, Евгений Ткачук, Евгения Брик.

Второй сезон сериала Алексея Попогребского «Оптимисты» пока находится в подготовительном периоде. Начало съемок запланировано на сентябрь 2019 года. Съемки эпизодов пройдут на центральных улицах Москвы, в Сталинских высотках, в Центральном доме архитектора и других городских объектах. Роли в фильме исполнят Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Риналь Мухаметов.

Съемки кинокартины ОКТАВИЯ совместного производства Германии и России уже начались в Европе и продолжатся в Москве в октябре 2019 года. Съемки планируются в парках «Коломенское» и «Нескучный сад», а также на Чистопрудном бульваре и на Мясницкой улице. Главный герой приезжает в Москву сразу после окончания Октябрьской революции и становится актером немого кино. Но, по стечению обстоятельств, он вынужден эмигрировать в Германию, где ему предстоит встретить очаровательную миллионершу.

Фильм Алексея Казакова А ТЕПЕРЬ НЕ СМОТРИ расскажет историю семейной пары, попавшей в непростые обстоятельства. Главный герой фильма, архитектор Андрей, обращается за помощью к красивой девушке, обладающей магическими способностями. Несколько лет назад он и его жена Ольга подверглись жестокому нападению. С тех пор Ольга не может забыть пережитый ужас и Андрей просит новую знакомую помочь Ольге стереть из памяти события той ночи... Начало съемочного периода запланировано на сентябрь 2019 года. В кадре окажутся центральные улицы Москвы − например, улица Серафимовича и Маросейка. Также съемки планируется проводить на Патриаршем мосту, Берсеневской набережной и на специально построенной натурной площадке, стилизованной под деревню староверов. Роли в фильме исполнят Оксана Акиньшина, Марина Васильева и Семен Серзин.

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29.08.2019 Автор: Артур Чачелов